De tényleg képesek ezeket az ételeket egyedül is megsütni, megfőzni a gyerekek? Akik az ő osztályába járnak, biztosan, de a beszélgetésből kiderül, hogyan érdemes bevezetni a gyerekeket a konyhába, illetve hogyan kerülhet konyha egy osztályterembe.

Hallgassa meg!

Győrsági lovas keksz

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 5 evőkanál cukor, 1 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 100 g tejföl, 250 g margarin, csipet só, reszelt citromhéj, ételfesték.

Elkészítés: a lisztet, a cukrot, a sütőport, a vaníliás cukrot, a tejfölt, az olvasztott margarint és az ételfestéket jól összedolgozzuk. Ha több színt szeretnénk, akkor osszuk fel több egyenlő részre a tésztát és úgy dolgozzuk bele a színezéket. Ezután egy fóliába tekerve a tésztát a hűtőbe tesszük, hogy keményebb legyen. (Legalább 1 órára.) Lisztezett felületen kinyújtjuk (3–5 mm), majd formázzuk, kiszaggatjuk és kilisztezett tepsiben 180 fokon kb. 10–15 perc alatt megsütjük.

Győrsági lovas keksz

Tépett hús

Hozzávalók: 1 kg sertéslapocka, 2 fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1 púpos evőkanál zsír, 1,5 l víz, só, bors, kömény, majoránna, petrezselyem, őrölt fűszerpaprika, 5 evőkanál BBQ-szósz, 3 evőkanál ketchup, 2 evőkanál cukor, 1 evőkanál ecet (10%).

Elkészítés: lepirítjuk a lábasban egy nagy evőkanál zsíron a négy nagyobb darabra vágott húst, majd kivesszük belőle. A visszamaradt zsíron megdinszteljük a hagymát, fokhagymát és visszatesszük a húst is. Jól összekeverjük és hozzáadjuk az alábbiakat: BBQ-szószt, ketchupot, cukrot, ecetet és a fűszereket (kiskanálnyit használtam mindenből, kivétel a só, abból kevesebbet, mert a szószokban is van). Ismét jól összekeverjük, majd felöntjük 1,5 liter vízzel. Fedő alatt 2 órát főzzük kisebb lángon, majd 1 órán át fedő nélkül. Közben párszor megforgatjuk a húst, kicsit meg is szurkáljuk. A besűrűsödött lében két villa segítségével széttépkedjük a húst. Ekkor még lehet tovább fűszerezni, ha szükséges, de ez esetben még egy picit főzzük a húst a szószban. Fogyaszthatjuk hamburgerben, de rizzsel, burgonyával is. Tortillába is tölthetjük. A húshoz adhatunk párolt, sült zöldségeket is (pl. sárgarépát, káposztát). Legutóbb mi főtt burgonyára halmozva fogyasztottuk, de akár további húsfélét, pl. sült kolbászt, bacont is keverhetünk hozzá.

Tépett hús

Krumplis pogácsa

Hozzávalók: 500 g burgonya, 1 púpos evőkanál zsír, 1 db tojás, 15 dkg liszt (krumplitól függ), 1 tk. só, ízlés szerint szárított petrezselyem és bors, sütéshez zsír vagy olaj.

Elkészítés: a felkockázott vagy felkarikázott krumplit enyhén sós vízben megfőzzük. Majd leszűrjük és még melegen krumplinyomón átnyomjuk. A langyos krumplit fűszerezzük és hozzáadjuk a lisztet, a tojást és a zsírt. Mivel sokféle krumpli van, így különféle mennyiségű lisztet vesz fel. Annyi lisztet kell adni hozzá, hogy egy kissé ragadós, de rugalmas tésztát kapjunk. Jól összedolgozzuk, ha szükséges, ekkor még adhatunk hozzá sót. Lisztezett gyúródeszkán kb. 3–4 mm-es vastagságúra sodorjuk. A tetején óvatosan végigmegyünk, végigütögetjük a szaggatóval és kiszaggatjuk. A lehulló tésztadarabokat újra összegyúrjuk, sodorjuk és szaggatjuk, amíg el nem fogy. Egy serpenyőben forró, bő zsiradékban mindkét oldalukat aranybarnára sütjük. Szalvétára szedjük ki. Mi levesekhez fogyasztjuk, de magában, illetve tejföllel, sajttal is fogyasztható.

Krumplis pogácsa

Langalló

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 kiskanál só, 5 dkg élesztő, 1 teáskanál cukor, 3 dl langyos víz, 3 evőkanál olaj

Elkészítés: a vízben a cukorral felfuttatjuk az élesztőt, majd hozzáöntjük liszthez, hozzáadjuk az olajat és a sót is. Jól összedolgozzuk, összegyúrjuk. Hagyjuk, hogy megkeljen. Ezután lisztezett deszkán kisodorjuk a tésztát a tepsi méretéhez. Ebből az adagból két tepsi kijön. A tészta tetejére feltétet teszünk ízlés szerint, lehet pl. tejföl, hagyma, szalonna, sajt, kukorica, virsli, további fűszerek (pl. bors, fűszerpaprika). Végül megsütjük előmelegített sütőben (200 fokon, kb. 25–30 perc).

Langalló