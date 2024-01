A Széchenyi István Egyetem elkötelezett a fenntarthatóság iránt, ami megmutatkozik oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenységében, valamint együttműködéseiben. Ehhez kapcsolódóan az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar is számos olyan területtel gazdagodott, amely több szálon kapcsolódik ehhez a témakörhöz. Ennek egyik kiváló példája a RESZETT program, melyben általános és középiskolások játszva tanulhatnak a körforgásos gazdálkodásról LEGO-eszközök segítségével. További célcsoportot jelentenek a pedagógusjelöltek és a gyakorló pedagógusok is, akik ezáltal modern módszertant sajátíthatnak el.

Dr. Pongrácz Attila, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar dékánja, Gyökeres Sándor, a Büchl Hungaria Kft. ügyvezetője és Kövecses Péter, az Enviro Partner Kft. ügyvezetője a RESZETT program fontosságát hangsúlyozták. Fotó: Adorján András

„Oktatóink azon dolgoznak, hogy folyamatosan fejlődjenek és korszerű módszertanokat sajátítsanak el – többek közt az élménypedagógia területén –, melyet átadnak a pedagógusjelölteknek. Mindez a RESZETT programban is visszaköszön, melynek megvalósításában olyan remek partnerekre találtunk, mint a hulladékkezelés egyik vezető specialistája, a Büchl Hungaria Kft. Külső vállalati partnereink elengedhetetlenek sikereinkhez, akárcsak azok az elkötelezett kollégák, akik az embert nézve hivatástudattal végzik munkájukat, és azok a lelkes fiatalok, akik nyitottak az innováció felé” – hangsúlyozta dr. Pongrácz Attila, a kar dékánja. „Külön öröm számunkra, hogy a program által hallgatóink egyedülálló tudásanyagot sajátíthatnak el, amit hasznosíthatnak akár pedagógiai munkájukban, akár vállalati környezetben. A jövő pedagógusai karunkon a vállalati életben alkalmazott jó gyakorlatokat megismerve szereznek tudást, amit tovább vihetnek az ország bármely intézményébe”– tette hozzá.

Petzné dr. Tóth Szilvia, a kar szakmódszertani tanszékének vezetője, egyetemi adjunktusa, a program projektmenedzsere a program 2023-as évének eredményeit foglalta össze. Fotó: Adorján András

A program együttműködő partnere és tulajdonosa, a Büchl 20 éves hazai és a 75 éves németországi tevékenysége alatt mindig a fenntarthatóság jegyében, a program ezért is fontos számukra. „Nemcsak a vállalati és ipari szereplők esetében fontos a fenntarthatóságot gyakorolni és népszerűsíteni, hanem már a legkisebbeknél is. Célunk, hogy egy ötlettel és egy generációval előrébb járjunk, és ebben a szemléletformáló tevékenységben motivált, szakértő partnerre találtunk a Széchenyi István Egyetemben. A RESZETT program ezért is kiemelendő, hiszen azokat a fiatalokat célozza meg, akik jövőnket formálják” – húzta alá Gyökeres Sándor, a Büchl Hungaria Kft. ügyvezetője.

„A program második évében az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola mellett további iskolák vettek részt nagy sikerrel a foglalkozásokon, valamint kidolgoztuk a programhoz tartozó mérési, értékelési rendszert is. Tudományos konferenciákon és publikációkban ismertettük a RESZETT-et, elsősorban a módszertani fenntarthatóságra nevelési területen, az újszerűségre fókuszálva, így az egyetemi keretek közül kilépve országosan is minél többen ismerhették meg az oktatócsomagot” – emelte ki Petzné dr. Tóth Szilvia, a kar Szakmódszertani Tanszékének vezetője, egyetemi adjunktusa, a program projektmenedzsere. Az egyetem Desing Tanszékének hallgatói segítségével a program arculattal is gazdagodott: három kiválasztott terv négy alkotója (Bokodi Zsófia, Udvari Kata, Szecsődi Zsófia és Tóth Antónia Laura) véglegesítette munkáját és kezdte el az oktató anyagok eszközeinek formatervezését is.

Az élménypedagógiai foglalkozáson a diákok játékosan ismerhették meg a hulladék újrahasznosításának útvonalát. A foglalkozást dr. Lampert Bálint adjunktus, a program témavezetője vezette tanító szakos hallgatók segítségével. Fotó: Adorján András

„Ezzel a komplex programmal azokhoz a körforgásos gazdálkodáshoz kapcsolódó fenntartható fejlődési célokhoz próbálunk még többet hozzátenni, amelyekben megjelenik a hulladékgazdálkodás. A RESZETT fő üzenete, hogy egy ötlet nem elég, cselekedni is kell: a Széchenyi István Egyetem munkatársai szakmaiságukkal és naprakész módszertani tudásukkal garantálják, hogy üzenetünk célba érjen” – hangsúlyozta Kövecses Péter, az Enviro Partner Kft. ügyvezetője.