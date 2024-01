A hatalmas dévérkeszeg akkor országos rekordnak számított – azóta ez megdőlt, a Rábán egy pecás 2014-ben egy több mint 6 kilogrammosat fogott.

Szemeti úr így mesélte el a dévérfogás körülményeit: „Mindennap kimegyek horgászni egy-másfél órát. Tovább nem maradok, mert úgy tapasztaltam: ha megy a hal, akkor ennyi idő is elég, hogy megfogjam, ami nekem kell. Így tettem aznap, vasárnap reggel is. Nyolc óra felé mentem ki a sarkantyúra, egyedül voltam az egész parton. Csak dévérre vagy más keszegre horgászom, a szerelékemet is így állítottam össze. A fenekező horgászathoz nem használok etetőkosarat, az egyetlen kapocsra hernyót, fűkukacot szoktam tűzni. Most is ez jött be.” Szemeti Simon 3 méteres bottal horgászott a fogás napján is, a 60-as orsón 0,30-as damil volt, azon közepes méretű dobóólom, a zsinór végén keszegezéshez viszonylag nagy méretű, 6-os horog. Kezdetben nem mozgott a hal, az első kapás egyben az aznapi utolsó is lett. Háromnegyed kilenc tájban a bot vége gyengén megmozdult, mintha a hal a szájában forgatná a csalit. Ezt egy lefelé irányuló gyöngéd húzás követte, amire a horgász bevágással reagált.

„Azt hittem, elakadtam. Az első pillanatban olyan érzés volt, mintha tuskóba vágták volna bele a horgot. Még csodálkoztam is, mert azon a környéken nincsen akadó. A bevágás után befelé indult a hal, amelyről ekkor még nem tudtam, hogy miféle. Viszonylag könnyű volt megfordítani, és amikor engedelmesen jött kifelé, akkor már tudtam, hogy dévér, mert az jön ki úgy, mint egy birka. Összességében hét-nyolc percet fárasztottam, utána már csak a szákolás volt hátra. Mivel néptelen volt a part, egyedül kellett megoldanom, kiemeléskor kifordult a szák, a hal akkorát vágott a farkával, hogy még az ólom is lerepült a damilról.”

A Kisalföld 1998. november 17-i, keddi lapszámának címlapján Szemeti Simon a méretes dévérrel.

S ha már dévér: a Sporthorgász Egyesületek Győr-­Moson-Sopron Megyei Szö­vetsége Győrnél a Mosoni-Duna-­holt­ágba 300 kilogramm szép dévérkeszeget telepített.