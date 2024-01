Három kutya menekülése tragédiával végződött

– Városunkban és környékén a "Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány" tagjainak összefogásával sikerült megrémült, elszökött kutyákat befogni, azonosítani, visszajuttatni gazdájukhoz. Riasztották őket elveszett macska, elszabadult lovak miatt is. Szomorú, hogy három kutya életébe is került az ilyenkor szokásos mulatság, valamint a nem felelős állattartás. A megrémült jószágokat autók ütötték el. – szögezte le Királyfi Péter, a polgármesteri hivatal ellenőrzési referense, aki maga is készenlétben volt az az év végén. – A megmentett állatok biztonságba helyezésével a civil szervezet munkája még nem ért véget. Több esetben orvosi kezelésre van szükségük az állatoknak, valamint gondoskodni kell a gazdátlan kutyák elhelyezéséről. Az önkéntes állatvédők látogatják az ideiglenesen elhelyezett jószágokat, valamint segítenek keresni a további szökött, kóborló kutyákat. Szomorú jelenség, hogy ilyenkor a tulajdonosok sok esetben le is mondanak, megválnak kutyájuk tulajdonjogáról, ami a további adminisztrációs feladat mellett nagy terhet ró az amúgy is terhelt befogadó telepekre. Külön köszönet illeti a fent említett civilszervezetet áldozatos munkájáért, valamint minden olyan állatvédő társaságot, a gyepmesteri telepet, mindazokat, akik közreműködtek az állatok mentésében – szögezte le Királyfi Péter.

Még mindig keresik a világgá szaladt kutyákat

– Immáron hetedik éve már, hogy mozgalmunk tagjai az év végi ünneplés és a bulizás helyett a bajba jutott állatoknak szentelik idejüket. A 2023-as év utolsó és a 2024-es év első napjaiban sem tettünk másként és összesen 59 esetben pattantunk kocsiba azért, hogy a felelőtlen, figyelmetlen vagy épp szerencsétlen kutyatulajdonosok kedvenceit megkeressük, befogjuk és hazavigyük – mondta el Kocsis Balázs a Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány alapítvány alapítója, aki az utóbbi napokban társaival együtt néhány órát tudott csak aludni. – Az ügyeleti idővel új rekordot döntöttünk, a tervezett három nap helyett már öt napon át voltunk szolgálatban, és vélhetően még három napig elhúzódnak az „utómunkálatok”. Az ügyelet lebonyolításához 13 autó állt rendelkezésünkre, ebből 3 volt 0-24 órában készenlétben. Huszonkét emberünk vállalta ilyen-olyan intenzitással az ügyeleti időszakot, ehhez társultak még páran külsősként, hárman pedig diszpécseri szolgálatot láttak el vagy figyelték a közösségi oldalakat. A Szilveszteri ügyelet alatt 12 chipolvasó állt rendelkezésünkre. A bejelentések nyomán 21 településen jártunk, mintegy 2300 kilométer van a hátunk mögött. Az ügyelet nem csak a kutyák kereséséről és befogásáról szólt, 8 fix helyszínünk volt, amit rendszeresen ellenőriztünk a gazdik kérésére, illetve a korábban mentett kutyáinkat is látogattuk. Az 59 esetből 35 alkalommal sikerült visszajuttatni a kutyusokat, 5 esetben ideiglenes befogadói/megtalálói által került vissza a kutyus, 6 alkalommal már úton voltunk, vagy épp odaértünk, mikor meglett a gazdi, 6 esetben az eb magától hazament.12 kutyát hiába kerestük, nem találtuk meg és sajnos volt 3 tragédiával végződő esetünk. Mindegyik esetben értesítettük a gazdikat és megvártuk a kiérkezésüket – összegezték az év végi munkájukat a csapat tagjai. – Köszönjünk minden bejelentőnek, akik megtiszteltek minket bizalmukkal és nekünk írtak vagy telefonáltak a megoldást várva, valamint taps illeti azokat is, akik megosztásokkal és egyéb információkkal segítették négylábú barátaink hazakerülését. A legeslegnagyobb hálánk pedig azoknak jár, akik nem mentek el egy kóbor állat mellett, nem zavarták el a portájukba betévedt, rémült kutyusokat, mert tudták, hogy az az életükbe kerülhet! – zárta gondolatait Kocsis Balázs, aki a napokban társaival tovább folytatja a több mint tíz, az ünneplés következtében elveszett, világgá szaladt kutya keresését.