A Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum kutatótanárja, Gyimóthy Zsuzsa hetedik alkalommal szervez bárki számára önállóan lejárható túrát a Soproni Parkerdőben, amely a Károly-magaslati parkolóból közelíthető meg. A kellemes, akár kisgyerekekkel is lejárható túra, amely nagy népszerűségnek örvend január 14-ig teljesíthető.

- A karácsonyhoz kapcsolódó túrát a tanítványaim közreműködésével, akik a kutatószakkör tagjai szervezzük meg. A diákok a dekorációk készítéséből és a túra kijelöléséből is kivették a részüket. A túra során ezúttal erdei tündérek és karácsonyi csengettyűk várnak a felfedezésre. Három irányban három-három csengettyűt helyeztünk ki, melyek egy-egy saját készítésű tündérlakhoz vezetnek. Megtalálásukat mókás leírás és GPS koordináták segítik. Az állomások ezúttal sem közvetlen az út mellett találhatók, a lényeg most is a keresgélés - mondta el a kutatótanár. Hozzátette, a túra teljesíthető egymásra fűzve egyszerre, ami mintegy hatkilométeres sétát jelent, de az érdeklődőknek lehetőségük van arra is, hogy több alkalommal fedezzék fel a tündérlakokat.

Az egyes állomásokon karácsonyi fűszerekről, a hópihék keletkezéséről, de a fakutyázásról és téli tollas vendégeink védelméről is található leírás, kiegészítve egy-egy rövid kis történettel a tündérekről. A túrát keresgélés is izgalmassá teszi, a szórakozott tündérek kulcsait és elhagyott tündérpálcájukat is meg kell találni.

A körtúrát a feladatlap teszi játékossá, amit az érdeklődök megtalálnak a Károly-magaslati parkolónál és az erdei büfében, illetve online is letölthető.

- A túra végeztével a feladatlapot e-mailben várjuk, ugyanis a teljesítők között ajándéktárgyakat sorsolunk ki. Továbbá örömmel fogadjuk, ha a túrázók fényképeket, jó hangulatú csoportképeket küldenek a [email protected] e-mail címre. Mindezeket január 21-ig várjuk. A beküldők között a tündérek saját készítésű kulcstartóit sorsoljuk ki - részletezte Gyimóthy Zsuzsa.