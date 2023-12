– Nemrég épült társasház is a községben. Idén ők is csatlakoztak a programhoz, és mivel több lakó is összefogott a díszítésben nem egy ablakban helyezték ki a számot, hanem közös látványos elemet készítettek a ház udvarán. Sokan voltak kíváncsiak erre is a helyiek közül, akik így jobban meg is tudták ismerni a település új lakosait. Az egyik ablakdíszítőnél lévő este is nagyon jól sikerült, ahol a TéDé Rendezvényeknek köszönhetően hang és fénytechnika emelte meg a program látványosságát –tette hozzá Ferencz Éva.

Nem volt verseny az ablakok között, inkább olyan eseményt szerveztünk, aminek közösségformáló ereje van, és közelebb hozza a helyieket egymáshoz. Idén a gyermekek is nagy örömmel csatlakoztak a programhoz, többen részt vettek az ablakok feldíszítésében, és a találkozókon is. A jóízű beszélgetések, közös éneklések, a versmondások összehozták a falu apraja nagyját, ahogy a főszervező mondja: ez a program jövőre sem maradhat el a településen.

– Már most sokan jelezték számunkra, hogy jövőre ők is szeretnének részt venni az adventi kalendárium programunkon, örömmel díszítik fel ők is ablakaikat. Szerencsére az új beköltözők is aktívak, és nagy szerepet vállalnak Dunaszeg közös programjaiban. Fiatalok, nyugdíjasok, gyermekek, kisgyermekes családok közös eseménye ez a kalendárium, amit minden évben várnak a helyiek – zárta szavait Ferencz Éva.