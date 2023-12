Vagy harminc évig az eredeti kettős, Herczeg Jenő és Komlós Vilmos személyesítette meg őket, de később emlékezetes alakításokat láthatott a derűre éhező közönség a Kibédi Ervin, Hlatky László, az Agárdy Gábor, Kállai Ferenc, a Kern András, Verebes József és a Sas József, Beregi Péter kettősöktől is. A Győri Nemzeti Színház két művésze is gyakorta játssza a párbeszédeket, főleg az idősebb korosztály számára.

„A mi előadásainkon én alakítom a tudatlanabb, naivabb Hacsek szerepét – mondja Koppány Zoltán, aki 37. éve tagja a győri színház társulatának. – Csikó Teodóra és Takács Zoltán már régóta tesznek eleget operett-összeállításaikkal meghívásoknak, én javasoltam nekik, hogy a műsor színesítésére újítsuk fel a Hacsek és Sajót. Megterveztük, kidolgoztuk és összeraktuk a produkciót, amely működik, és alkalmazkodik a mai élet történéseihez is. Az idősebbek különösen azért kedvelik, mert nosztalgikus érzéseket ébreszt bennük.”

Takács Zoltán és Koppány Zoltán felvételünkön.

Nyugdíjasrendezvények, klubnapok, összejövetelek alkalmából, idősek otthonában lépnek a leggyakrabban közönség elé a művészek: „Nagyon szeretem Hacseket játszani, mert rengeteg lehetőséget kínál a humorom felszínre hozatalára, a közönség pedig hálásan fogadja a poénokat, és nagy szeretettel vesznek körül bennünket – teszi hozzá Koppány Zoltán. – A vidámság közben néha még a dialógust sem könnyű folytatni, sokszor egymást is megnevettetjük. Jellemző, hogy a pandémia alatt a videója fent volt a közösségi médián, és annak is kedvező volt a visszhangja.”

„Én elsősorban énekes vagyok, ezért is volt kiváló alkalom a kabaréjelenet a prózai oldalam erősítésére – veszi át a szót Takács Zoltán: a mostani rendezőasszisztenst összesen 32 esztendő köti a színházhoz. – Több mint harminc éve járjuk a vidéket zenés műsorainkkal, a néha tudálékos Sajó megszemélyesítésével pedig lehetőségem nyílt a változatosságra, a megújulásra. Már túl vagyunk a félszázadik elő­adáson, így az eddigi sikereken felbuzdulva elérkezett az idő egy új változat bemutatására.”

A Hacsek és Sajó triója pedig ajánlja magát szeretettel a második részre is, amelyben teljesen más jelenetek és dalok szórakoztathatják a nagyérdeműt. „Amit garantálunk, az annyi, hogy ebben is együtt fogunk sírni, nevetni és nosztalgiázni a nyugdíjasközönséggel – ígéri Takács Zoltán. – Újdonság lesz az, ami ellen Vadnay László tiltakozott, azaz a női szereplővel bővítés, de miután Csikó Teodóra úgyis szerepel, így a kabaréjelenetben Hacseknét alakítja, és énekel is benne.”