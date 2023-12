A győri adventi fesztiválon egyedülálló, nyolcszáz négyzetméteres jégpálya várja a korcsolyázókat a győri Dunakapu téren. Kérdésünkre Marton László a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója elmondta: idén szerettünk volna nagyobb alapterületű jégpályát elhozni a városba, hiszen tudjuk, hogy sokan kíváncsiak rá, és folyamatosan látogatják.

A Győr-belvárosi jégpálya nem csak fiataloknak, hanem a kisgyermekes családoknak is jó szórakozási lehetőséget biztosít.

Bemutatók és jégrevű

– A fiatal korosztály imádja a jégpályát, nekik külön jégdiszkóval is készültünk idén. A jó hangulatról a vármegye legkeresettebb lemezlovasai gondoskodnak. A pályát bárki használhatja, és aki kíváncsi, az minden pénteken és szombaton korcsolya bemutatókat, vasárnaponként jégrevüt láthat a Dunakapu téren – fogalmazott Marton László.

Hozzátette: a jégpálya hétfőtől csütörtökig délelőtt 10 órától este 8-ig várja a kilátogatókat, péntektől vasárnapig pedig hosszabb nyitvatartással, egészen tíz óráig élvezhetik a korcsolyázást a belvárosban. Emellett az öt év alattiak, és a nyugdíjasok ingyenesen korcsolyázhatnak a jégpályán.

Közönségkorcsolya a csarnokban

Győrben a Nemak Jégcsarnokban a hoki mellett közönségkorcsolyázásra is van lehetőség, ugyanis már november közepétől egészen március végéig várja a Győri Jégsportért Alapítvány és a Győri ETO Hockey Club a korcsolyázni vágyókat Kiskútligeten. Hétköznapokon előzetes bejelentkezés alapján tudnak korcsolyázni az iskolai csoportok.

Pénteken, szombaton és vasárnap bárki számára nyitott a műjégpálya. Az idei szezonban belépőjegy és a helyszíni korcsolyakölcsönzés is 2500 forintba kerül, ahogyan az élezés is. Az iskolás csoportok félárú jegyet válthatnak, illetve a családi belépő is jobban megéri ha két felnőtt és két gyerek szeretne ennek a sportnak hódolni.

Felvételünkön a győri Nemak Csarnok.

Jól bírja a melegben is

Idén Győrbe a Radó szigetre is kikerült egy korcsolyapálya, amit 1000 forintos áron lehet használni saját cipővel, de a helyszínen lehet is bérelni korcsolyát, ugyancsak 1000 forintért. Mivel ez egy műanyag pálya, így nem kell attól tartani, hogy melegebb idő esetén elolvad. Az iskolásokat napközben 500 forintért vehetik igénybe a szolgáltatást. A tervek szerint márciusig szelhetjük a "jeget" a Radó szigeten.

Csornai Jégvarázs

A csornai önkormányzat 2021-ben épített először jégpályát, akkor a két és fél hónapos nyitvatartási ideje alatt több mint tízezer látogatója volt. Tavaly elmaradt a korcsolyázás a városban, de idén ismét korizhatunk. Ezúttal új helyszínen, a sporttelep melletti üres területen állították fel, és december első hétvégéjén meg is nyitották, jégtánc bemutatóval, jégdiszkóval. A továbbiakban is számos programnak ad majd helyet a pálya, a részletekről az érdeklődők a Csornai Jégvarázs közösségi oldalán tájékozódhatnak.

Korcsolyaoktatást is vállalnak

Mosonmagyaróváron a Báger-tó mellett áll évek óta jégpálya, melyet tavaly bővítettek. November eleje óta a nagyközönség előtt is nyitva áll.

– A Jégsárkányok szakosztály főként hétköznap délután 4-től este fél 9-ig használja a pályát. Öt korosztályban van csapatunk, mintegy hatvan gyermekkel foglalkozunk. A pálya hétköznap délelőttönként az iskolás csoportok körében népszerű, nemcsak Mosonmagyaróvárról és környékéről, de akár Győrből is jönnek – tudtuk meg Vitos Zoltán edzőtől, üzemeltetőtől.

A közönség pénteken 19-21 óra, szombaton 9-11, 16.30-18.30 és 19-21 között, vasárnap 9-11 és 16.30-18.30 között korcsolyázhat a pályán. Jégdiszkót is tartanak pénteken és szombaton este.

– Korcsolyaoktatással is foglalkozunk, gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Áraink a tavalyiak: 2000 forint a belépőjegy és bérlet is váltható. Lehet bérelni korcsolyát ugyanennyiért, illetve élezést is vállalunk – fűzte hozzá Vitos Zoltán, aki arról is beszélt, hogy időjárás függvényében március végéig, április elejéig tartanának nyitva.