Megrekedtek a nagy szállodahajók a Dunán a folyó alacsony vízállása miatt. Ilyenkor akár 10–12 hatalmas vízi jármű is rostokolhat Komáromnál a Monostori Erődnél vagy a szlovák oldalon, illetve a Mosoni-Duna torkolati műtárgyának megépítése óta annak alvízi, Duna felőli oldalán létesített kikötőben – tájékoztatta lapunkat Kötél Pál, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hajózási felelőse. A most érkezett csapadék következtében a hétvégére valamelyest javulhat a helyzet, akár hatvan centimétert is emelkedhet a Duna, elmozdulva a kritikus szintről.

Várakozni kényszerült az elmúlt napokban Véneknél a Duna alacsony vízállása miatt a 135 méter hosszú, 12 méter széles szállodahajó, a Scenic Pearl. A Hollandiában készült, Máltán bejegyzett óriáson 177 utas találhat meg minden kényelmet. A megrekedt hajókról az utasokat busszal viszik tovább jellemzően Budapestre, majd a programok végeztével visszahozzák őket. A régiós vízügy tájékoztatása alapján október végén a nagybajcsi mércén mintegy kilenc méterrel volt kisebb a vízszint, mint a 2013-as árvíz tetőző értéke. Az elmúlt csapadékszegény időszak következtében hazai folyóink szinte mind igen alacsony mederteltségűek.

– A héten 20–30 centivel volt kisebb a vízállás, mint a hajózási kisvízszint, pedig ezek a nagy szállodahajók 1,7–1,8 méterrel merülnek a víz alá – említette Kötél Pál, a régiós vízügy hajózási felelőse. – Általában a Felső-Dunáról, Bécsből, illetve Pozsonyból hajóznak le Budapestig, ám ilyen kisvizes időszakban a Nyergesújfalunál lévő sziklás gázló komoly akadályt jelent. Ugyanis azon a mederszakaszon a legrosszabbak a hajózási viszonyok mind szélesség, mind mélység tekintetében, ráadásul a sziklás mederfenékből kimagasló csúcsok veszélyesek a hajók számára. A legrosszabb helyeken hajózási kisvíznél mindössze két méter a mélység, a nagyobb merülésű járművekkel a szakasz hajózhatatlanná válik.

A mostani helyzet lényegében nem veszteglés, hanem a kis vízállás miatt a hajókikötések a gönyűi kikötőben koncentrálódnak, fogalmazott érdeklődésünkre Parragh Noémi, a Mahart PassNave kikötői csoportjának felelőse. A hajók az alapprogramjukhoz tartják magukat, amelyet kis változtatásokkal, de megvalósítanak. Az utasok mozgásáról bővebb információval nem rendelkeznek, mivel a Mahart a hajókikötésekért felel. Ehhez még azt tehetjük hozzá, hogy a Mahart szép új gönyűi kikötője nyáron készült el, de hivatalos átadója még nem volt.