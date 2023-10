Mint a vitézek elmondták, a vívás szenzációs dolog. S hogy mit ad a gyerekeknek? Megmozgatja a testet, a szellemet, a lelket is. Lehet egy Árpád-kori csata, egy Nándorfehérvári csata, egy várostrom, egy kuruc-labanc összecsapás, a gyerekek történelmet tanulnak, miközben mozognak, harcászatot, taktikát tanulnak, csapattá kovácsolódnak, bajtársias közösséggé válnak.

Zsolnai Gábor arról is beszámolt, hogy a Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány felnőtteknek történelmi hadijátékok bajvívó instruktorképzőt is szervez. Ebben az évben 24 oktatót képeztek ki, jelenleg 13-14 szakember foglalkozik országszerte végvárvitézi szakkörök vezetésével mintegy 18 iskolában. A vármegyében a pannonhalmi lovas solymász-íjász Krekács Zoltán végezte el a képzést és szeptemberben már el is indult Mezőörsön egy szakköre kétszáz gyerekkel, a sarródi Gere Zoltán is egy szakkör elindításán dolgozik.