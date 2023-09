- Kamaránk Fertő-Rábaközi Térsége idén nyáron is a szakmák bemutatását és a pálya- orientáció elősegítését helyezte fókuszba. A kapuvári Erzsébet-táborhoz való csatlakozás, miszerint hetente ötven gyerek számára biztosítson lehetőséget különböző szakmák megismerésére, idén is bizonyította eredményességét – fejtette ki Csapó Péter, a kamara térségi elnöke, majd folytatta: – Ezúton is köszönjük a programsorozatban részt vevő vállalkozásoknak és szervezeteknek, hogy közreműködésükkel hozzájárultak a térségi diákok választható szakmákról kialakult ismereteihez.

Nyolc helyszínen tekinthettek bele a munkafolyamatok rejtelmeibe, testközelből is- merkedhettek meg a diákok – helyi vagy környékbeli vállalkozók segítségével – a különböző szakmákkal és azok képviselőivel. Az itt szerzett tudás később akár megkönnyítheti számukra, hogy milyen foglalkozást válasszanak maguknak.

Fotó: Németh T. Ferenc

Megismerkedtek a táborozók a pékáruk készítésének folyamatával, majd a sajtkészítők, a raktárosok, a targonca- és gépkocsivezetők munkájába pillantottak bele. Ezt követte a fodrász-, a kozmetikus-, a sminkes- és sminktetováló-szakma, majd a gazda, mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági technikus, állattartó szakmunkás, járművezető és rakodógép-kezelő. Olyan ágazat is szerepelt, mint a kőműves, a burkoló, a festő-mázoló, a szigetelő és az építészmérnök, majd az asztalos, a faipari gépkezelő és a targoncavezető. A szakácsok, a konyhai kisegítők és a felszolgálók munkája iránt is érdeklődtek a gyerekek, és a divat-, jelmez- és díszlettervező, a divatszabó, a ruhaipari technikus is tetszett nekik.

– Ha szerda, akkor szakma! Idén is jól csengett a szlogen a táborozó gyermekek fülében, akik a július 5-én kezdődő és nyolc héten át tartó tábor során számos szakmával találkozhattak. A nyári programsorozat küldetése, miszerint felkeltse a diákok érdeklődését egy-egy szakma iránt, elérte a célját, és közel 400 gyermek számára tette lehetővé különböző szakmák és a térségi munkaerőpiaci környezet feltérképezését. Ami a folytatást illeti, jövőre újabb táborokkal és vállalkozásokkal bővülve szeretnénk a programsorozatot ismét megrendezni – tudtuk meg Erdős Vilmostól, az iparkamara Fertő-Rábaközi Térségének irodavezetőjétől.