A Soproni Széchenyi István Gimnázium idén is részt vesz a Kutatók Éjszakája programsorozatban, ami szeptember 29-én, pénteken 17 órakor az iskola dísztermében hivatalos megnyitóval kezdődik. A rendezvény az intézmény egyik kiemelt projektje, amelyben az iskola tehetséges diákjai főszerepet kapnak.

Lesz például felfedező klub, ahol a földrajz faktosok izgalmas játékokkal várják az érdeklődőket, szerepet kapnak az okostelefonok, GPS-ek, tabletek. Fény derül arra is, mit főzött a szakács a Széchenyi család konyhájában? A résztvevők megismerkedhetnek a soproni németség hagyományos ételeivel, azok magyar és német elnevezésével. Megtanulhatnak néhány receptet, megtudhatják azok hozzávalóit, akár német nyelven is! Kiderül, hogy mi volt Széchenyi István kedvenc étele és hogy mi jellemezte a nemesség étkezési szokásait a 19. században. Erre az estére megnyílik a Széchenyi Gimnázium titkokkal teli pincéje. Rejtélyes eltűnések, emberrablások után nyomozhatnak a játékos kedvű vendégek, akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól, akik nem félnek a sötétben és akkor sem száll inukba a bátorság, ha lidércekkel találkoznak útjuk során. A kalandjáték logikai fejtörőkkel párosul, misztikus környezetben, fény- és hangeffektekkel. Várják a kísérletező kedvű kis kémikusokat és élő folklórműsorral is készülnek. Lesz Bingó, irodalmi, nyelvi és kulturális szerencsejáték, 3D tervezés, ismerkedés a robotok világával, folyadékok és gázok fizikájával, valamint azt is megmutatják, hogy milyen lehetőséget kínál a Széchenyi István Gimnázium a digitális pedagógiai osztályában.

A részletes programok megtalálhatók az iskola honlapján.