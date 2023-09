Szakadj el a virtual realitytől és gyere ki a természetbe! - invitálja a 6., 7., 8., 9. és 10. osztályosokat szerte az országban Lang Ágota tanárnő. Hívását már várják azok, akik korábban részt vettek valamelyik Fizikatúrán, hiszen ők már tudják, milyen izgalmas az erdőben, térképpel bejárni az állomásokat, megoldani a gyakorlati feladatokat, és időben elérni a célhoz. Ez az a túra, ahol a fizikának illata vagy szaga, sőt, néha íze van, amikor tétje és jutalma van a természettani tudásnak.

- Idén október 14-én lesz a Fizikatúra, szám szerint a tizennyolcadik. Az elsőt még a Fizika éve apropóján szerveztem meg, és olyan jók voltak a visszajelzések, hogy hagyomány lett belőle - meséli a Líceumban is szakkört tartó tanárnő. Szerényen fogalmaz, a túra sikere ugyanis ennél nagyobb: volt olyan év, hogy száznál is több csapat nevezett és járta végig a soproni erdőben kijelölt állomásokat.

- Általában az UNESCO által meghirdetett témákhoz igazodunk, 2023 pedig a köles éve. Ehhez kapcsolódik például az előfeladat: a három fős csapatoknak kölesből kell elkészítenie és el is fogyasztania az ételt, be kell küldeni a receptet, fotókat vagy videót. Idén két világhírű magyar tudós születésének kerek évfordulóját is ünnepeljük: Neumann János és Szent-Györgyi Albert egyaránt 1893-ban születtek, hozzájuk is kapcsolódik majd feladat - árult el néhány fontos részletet a tanárnő.

A start helyszíne még szervezés alatt áll, de hamarosan felkerül a Fizikatúra honlapjára, de a teljes útvonal térképe csak a rendezvény előestéjén válik nyilvánossá. Annyi viszont már most biztos, hogy a Soproni-hegység túraútvonalain jelölik ki a pályát, és az érintendő állomásokon különböző feladatok várják a versenyzőket. Nem lesz mind fizikával kapcsolatos, elképzelhető, hogy rímekre vagy történelmi kitekintésre lesz szükség. De mindez még nagy titok, semmi nem szivároghat ki a feladatok közül, csak ez: jó kaland lesz!

A túrára szeptember 30-ig lehet jelentkezni További, frissülő információk ITT>>