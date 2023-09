A község polgármestere, Pulai Nikoletta a helyi kezdeményezés ötletgazdája, aki először az Aktív Magyarország Konferencián találkozott a gyakorlattal. – A „lábbuszprogram” arról szól, hogy ne használjunk mindig autót. A településen kaotikusak a reggelek, mindenki gépkocsival viszi a gyermekét bölcsődébe, óvodába vagy iskolába. Még olyanok is, akik mindössze néhány háznyira élnek az intézményektől. Állandósult a csúcsforgalom a létesítményeink környékén. A mostani kezdeményezés azonban nemcsak a gyermekeknek, hanem a szüleiknek is szól –fogalmazott lapunknak a polgármester.

A projekt szerint aki az intézményébe gyalog, kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával, futóbiciklivel vagy gördeszkával megy, az a lábbuszigazolványába egy matricát kap. Aki gyűjti az igazoló bélyegeket és teljesíti a hónapot, ajándékban részesül. A gyűjtőfüzeteket az intézményekben és az önkormányzatnál lehet igényelni, a matricákat az ovis és bölcsődés csoportokban, valamint az iskolában az erre kijelölt helyen vehetik át a résztvevők.

Az önkormányzat a téli szünetig szeretné fenntartani a programot, a legaktívabb és a legtöbb matricát gyűjtők között karácsony előtt gyermekbiciklit, az iskolások között pedig rollert sorsolnak ki.

– Jó a fogadtatása a programnak, az első héten több mint kétszáz bérletet igényeltek, a gyermekek lelkesen gyűjtik a matricákat. A 1401-es út nemrég megújult, lett két új zebránk, és a járdáink is megfelelőek arra, hogy gyalog vagy két keréken jussanak el a gyermekek az intézményeikbe – árulta el Pulai Nikoletta.

Az elöljáró hozzátette: a helyi iskolába mintegy 350 gyermek jár, az óvoda több mint kétszáz lurkóval üzemel két épületben és a bölcsődét is többtucatnyian látogatják nap, mint nap.

– Nagy reményeink vannak a programmal kapcsolatosan, szeretnénk a közlekedési morálon javítani, és mérsékelni a reggeli káoszt az utakon, főleg az intézményeink környékén. Szeretnénk környezettudatosságra nevelni a helyieket, és felhívni a figyelmet az egészségre. Fontossági sorrend nincs, de reméljük, lesz majd olyan gyermek a falunkban, aki szól a szüleinek, hogy ő mostantól gyalog szeretne az iskolába menni – fejtette ki a polgármester.

A kihívás a tervek szerint a téli szünetig tart, a gyermekek a játékos versennyel motiválhatják is egymást arra, hogy kedvenc kétkerekűjükkel parkoljanak le reggel az óvoda vagy iskola elé. Haza pedig ugyanúgy, az egészségükért téve közlekedjenek a hétköznapokban.

A községben nem új keletűek a „zöld” programok, és nemrég adták be hivatalosan is a zöldovi-projektjük terveit.