A „retro” szó szerinti fogalmát járta körül érdekfeszítő, izgalmas előadásában Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum archívumvezetője. A 30-as, 40-es évektől kezdve láthatott a közönség fényképeket egészen a 90-es évekig. Izgalmas élmény volt átélni az átalakulást, felfedezni arcokat, helyeket, eseményeket, azt amint 60 év leforgása alatt a nagyvárosokhoz hasonlóan, Sopronban is bekövetkeztek a városi életmóddal együtt járó változások. A háborút követő időszak, majd a Kádár-korszak évtizedeit követő rendszerváltozás jellegzetes momentumaiban is felfedezhető volt az, amiként a város átalakulásában is őrizte polgári hagyományait.