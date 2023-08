1. Sok folyadék

A megfelelő hidratálás alapvető fontosságú általános egészségünk szempontjából, amelyre a meleg és száraz nyári napokon kifejezetten nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Szervezetünk dehidratáltsága komoly egészségügyi problémákhoz vezethet, így a megfelelő és rendszeres folyadékpótlás elengedhetetlen. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság javaslata szerint egy átlagos nőnek naponta legalább két liter folyadékot érdemes elfogyasztania. Habár a könnyed nyári esték, fesztiválok és nyaralások alkalmával sokunknak jólesik egy hideg koktél, fröccs vagy sör, az alkoholos italok nem járulnak hozzá szervezetünk folyadékpótlásához, sőt, vízhajtó hatásúak.

2. Vitaminok

A vitaminok az emberi szervezet fejlődésének és normál működésének fontos támogatói, így az év minden napján érdemes figyelmet fordítanunk pótlásukra. A vitaminok nemcsak általános egészségi állapotunkat javítják, de hatással lehetnek hangulatunkra, memóriánkra, védik sejtjeinket és erősítik immunrendszerünket is. A nyár a friss gyümölcsök és zöldségek időszaka, ilyenkor számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre a szervezetünk számára fontos vitaminok pótlására. A kertészkedés szerelmesei saját udvarukról is szüretelhetnek a friss, napérlelte termésből, de ilyenkor az áruházak polcain és a termelői piacokon is számtalan vitamindús zöldség és gyümölcs közül választhatunk.

A nyár a fesztiválok ideje is. Az önfeledt szórakozás közben se feledkezzünk meg a folyadékbevitelről.

Forrás: Shutterstock

3. Megfelelő testmozgás

Erőnlétünk és szervezetünk egészségének fenntartása ér- dekében érdemes hetente 2–3 órát aktív sportolással töltenünk. A nagy nyári melegben azonban elengedhetetlen, hogy körültekintőek és elővigyázatosak legyünk sportoláskor. A legnagyobb forróságban, a tűző napon végzett szabadtéri edzésekkel éppen az ellenkezőjét érhetjük el a célunknak, hiszen a nagy meleg eleve leterheli szervezetünket, így nehezebb megállapítanunk állóképességünket, könnyen rosszul lehetünk vagy akár napszúrást is kaphatunk. Az Avon szakértői azt javasolják, hogy a szabadtéri sportokat inkább kora reggel vagy késő délután végezzük, amikor finomabban sütnek a nap sugarai és a hőmérséklet is alacsonyabb.

4. Bőrvédelem

A fényvédő nélküli szabadban tartózkodás, a mértéktelen és felelőtlen napozás súlyos és akár hosszú távú problémákat is okozhat, bőrünk könnyen leéghet, nem kívánt, maradandó szeplőfoltok, gyulladások alakulhatnak ki felszínén és akár korai öregedéséhez is vezethet. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy egész évben, de a nyár folyamán fokozottan ügyeljünk bőrünk megfelelő fényvédelmére, ha a szabadban tartózkodunk, minden esetben védjük bőrünket legalább 30 faktoros fényvédővel. Vigyük fel bőségesen, már 30 perccel a napozás előtt, majd ismételjük meg a felvitelt 1,5–2 óránként a maximális hatásért, valamint 11 és 16 óra között lehetőleg egyáltalán ne tartózkodjunk a napon, hiszen ilyenkor a legmagasabb a nap UV- sugárzása.

5. Egészségügyi rutinok tartása

Nyáron se hanyagoljuk el egészségügyi rutinjainkat! Habár nem csoda, ha a nyári sürgésforgásban kevesebb fókuszt kap az elővigyázatosság, fontos emlékeztetnünk magunkat, hogy ezzel egészségünket kockáztathatjuk. Ebben az időszakban is komolyan kell vennünk testünk jelzéseit, figyelnünk kell változásaira, nem szabad félvállról vennünk például egy anyajegyünk elváltozását vagy a havi emlőönvizsgálatunk el- végzését, hiszen ezek az apró figyelmességek akár az életünket is megmenthetik. Amennyiben szükséges, állítsunk be emlékeztetőt magunknak. A helyes emlőönvizsgálat elvégzéséhez segítségükre lehet az Avon edukációs kisfilmje, amely lépésről lépésre mutatja be a helyes önvizsgálat folyamatát és animált ábrákkal szemlélteti elvégzésének módját.

A nyári időszak alkalmas lehet akár néhány szűrővizsgálaton való részvételre is, ellátogathatunk fogorvosunkhoz, laborvizsgálatra, nőgyógyászunkhoz – férfiak esetében urológusunkhoz, megnézethetjük szemünket, anyajegyeinket és mammográfiai vizsgálaton is részt vehetünk. A meleg hó- napok folyamán kevesebben vesznek részt egészségügyi szűréseken, ezért hamarabb sorra kerülhetünk a vizsgálatok során, utánuk pedig tényleg teljes nyugalommal utazhatunk és élhetjük át nyári kalandjainkat.