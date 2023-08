Fél és egy kilométer mellett öt és tíz kilométeren ezúttal 145-en futottak. Helyiek mellett az ország több pontjáról is érkeztek. A legkisebb futó a 2021-es születésű Kovács Lenke volt, míg a legidősebb az 1957-es Mező Antal. Lelkes anyukák és apukák, bátorítva gyermekeiket is, de profik is szelték a köröket.

A helyi polgárőrség, az önkéntes tűzoltó egyesület és a Hegyeshalmi SC 1931 még a korábbi hétre tervezte a jótékonysági terepfutást, ám azt az időjárás miatt végül most szervezték meg. A rendezvény bevételét a jövő évi programra fordítják.