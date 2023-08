Lili és Martin mindketten győriek, itt is születtek. A húszas éveik elején járnak, egy helyi edzőteremben találkoztak először. – Nem ismertük egymást a teremben, egészen addig, amíg Martin ki nem nyomozta, hogy ki vagyok. Majd megkeresett a közösségi médiában, és felvette velem a kapcsolatot. Visszaemlékezve nagyon jó barátságnak indult az egész – meséli Pelczéder Lili lapunknak.

A fiatal pár két éve van együtt, az összeköltözés után tavaly nyáron közösen utaztak el a horvát tengerpartra, ahol Martin gyűrűvel lepte meg a lányt. – Soha nem voltam még tengerparton, sőt igazából külföldön sem, amikor tavaly Horvátországba utaztunk. Egész nyaralás alatt rejtegettem a gyűrűt, csak annyit mondtam Lilinek, hogy kap majd egy ajándékot. Hajózni mentünk, ahol zenészek adták meg a tökéletes hangulatot ahhoz, hogy megkérjem a kezét – mesélte Martin.

Az esküvő tervezését nem kezdték el azonnal. Lili Martin tudta nélkül jelentkezett a Barokk Esküvőre, ahol végül szerencsésen kiválasztották őket. Lili több Barokk Esküvőn járt már, édesanyjával mondhatni állandó résztvevői voltak az elmúlt években. Mindig barokk ruhába öltözve vettek részt a felvonulásokon, és a fiatal lánynak sokszor eszébe jutott a gondolat: mi lenne, ha egyszer ő is ott állhatna fenn a színpadon, barokk ruhában, mint menyasszony.

– Sosem szerettünk volna nagy lagzit. Aztán az élet mégis úgy hozta, hogy gyakorlatilag egy egész város előtt mondhatjuk ki a boldogító igent. Martin először fel sem fogta, hogy jelentkeztem. Azóta pedig izgul – meséli mosolyogva Lili.

A fiatalok azóta áttekintették a Barokk Esküvő pontos menetét, és lázasan készülnek az eseményre. A kiválasztott jegyesek egy hagyományos, XVII. századi ceremónia keretében kötnek házasságot. A pénteki felvonulás után a szerenád a legnagyobb produkció, majd a párok végül szombaton, ismét egy felvonulás után a Dunakapu téren fogadnak örök hűséget egymásnak. Az ifjú pár a ruhákat már kiválasztotta, és a családtagokból, rokonokból, barátokból álló násznép is járt már ruhapróbán. Az esküvő menetének szintén lesznek próbái, a fiatal pár a fogadalmát is megírta a nagy eseményre.

Már csak néhány nap, és a fiatal pár ugyanitt teljes barokk pompában, a felvonulók kíséretében sétál majd a ceremónía helyszínére.

Fotó: Tölgyesi Norbert

– Szinte kész az egész forgatókönyv, és nagyon várjuk már. Félni természetesen nem félünk, de izgulunk, hiszen legutóbb talán az óvodában léptünk fel közönség előtt. Lassan minden készen áll arra, hogy egybekeljünk, a felkészülésre pedig rengeteg segítséget kapunk a szervezőktől, és Keglovich Ferencnétől, a Barokk Esküvő jogtulajdonosától is – fogalmazott Pelczéder Lili. Hozzátette: az esküvő teljes képet ad a barokk korról, az akkori hagyományokról a hozománylevéltől kezdve a közös táncon át a program végéig. A szüleinknek is készülünk egy meglepetéssel, de természetesen ezt nem árulhatom el egyelőre.

Mint ahogy a fiatal pár mondja, az esküvő minden mozzanatát várják már, a felvonulástól egészen a barokk táncházig. Remélik, hogy szimpatikusak az embereknek, és hogy a közönség is nagyon pozitív lesz. Több üzenet kaptak az elmúlt napokban, melyben a győriek gratuláltak számukra, és biztatták a párt, hogy ők és családtagjaik is örömmel tartanak majd a rendezvény idején a Dunakapu térre, hogy együtt ünnepeljenek. Martin autószerelőként dolgozik a városban, Lili pedig kozmetikusként. Megtisztelve érzik, hogy ők lehetnek majd fenn a színpad közepén, a középpontban.

– Biztos vagyok benne, hogy hatalmas élmény lesz számunkra és a családunk számára is. Ezeket a napokat biztosan nem felejtjük majd el. Izgulunk, de megbirkózunk majd a ceremónia részeivel. Édesanyám nagyon örült, hogy mi lettünk a barokk pár, édesapám pedig csak annyit mondott, ő mindent megtesz értem – árulta el nevetve Lili, aki nem fél a hatalmas közönségtől, a nem mindennapi esküvőtől.

A fiatal pár egyébként Győrben képzeli el majd a jövőjét is. Az esküvő után szeretnének egy kicsit pihenni is, de a munka lesz az első számukra. Pár nap kirándulás azért biztosan belefér, télen pedig hirtelen a nyárba utaznának, mert szerveznek egy csodálatos utazást Tenerifére. Emlékezetükben ott is visszaköszön majd az augusztusi fesztiválélmény, a Barokk Esküvő, a színpadi produkciók, a vidám jelmezbe öltözött táncosok és a vásári komédiások.