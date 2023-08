Az Erdészeti és Faipari Sportnapokat először 1996-ban, a Bükk kapujában, Felsőtárkányban, rendezték meg Fritsch Ottó okleveles erdőmérnök kezdeményezésére. A sportnapok híre hamar szárnyra kelt, és mára közel 500-600 főt megmozgató eseménnyé nőtte ki magát. Az első sikeren felbuzdulva sorra következtek a jobbnál jobb, ötletesebbnél ötletesebb megmérettetések. 2010-ben egyszer már a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. is belekóstolhatott a rendezésbe. A versenynek akkor és most is Győr városa adott, ad otthont. A sorozat menetelése egészen 2018-ig töretlen volt, aztán kimaradt öt év, az idén azonban 23. alkalommal gyűltek össze, hogy nemcsak a magyar erdész társadalmat, de Kárpát-medencei vendégeket is megmozgassák. A sportnap a játékosságról az összetartozás érzéséről, a bajtársiasságról, szól. A versenyzők 15 sportágban mérik össze tudásukat: kispályás foci, lövészet, íjászat, sakk, ulti, tarokk, sárkányhajó, darts, ötszáz méteres futás, erdei futás, sorverseny, asztalitenisz, úszás, falmászás.