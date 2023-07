Elkezdődött az őzek párzási időszaka, ilyenkor az állatok szokatlan időpontokban, nappal is megjelennek az utakon. Sok helyen van vadveszélyt jelző tábla, de jelzés nélküli úton is számíthatunk az arra tévedt őzekre, így érdemes ezeken a szakaszokon is óvatosan, lassabban menni. Így könnyebben elkerüljük a szerencsétlen balesetet. A következő hetekben a bakok versengése miatt még a lakott területek környékén is óvatosságra inti a sofőröket Sipos Zoltán kisalföldi vadász, ugyanis ilyenkor kiszámíthatatlan a vadak viselkedése.

– Az őzek násza július második felétől augusztus közepéig tart. Ilyenkor az állatok aktívabbak, gyakran keresztezik a közutakat a mezőgazdasági területek mellett, de szinte bárhol felbukkanhatnak, mivel a területfoglalás után a napokban megkezdődött a bakok versengése a sutákért. Figyelmesen vezetve a balesetek jó eséllyel elkerülhetők – mondta el lapunknak Sipos Zoltán kisalföldi vadász.

– Az üzekedés, azaz a párzási időszak augusztusban kezdődik, akkor már viszonylag nyugodtabbak az állatok, de akkor is fokozott figyelemre van szükség az utakon. Két vadra mindig számítsunk, de előfordul, hogy többen előbukkannak, ha a tavalyi gidák is velük tartanak – emelte ki a vadász.

Győr-Moson-Sopron ugyan nem a legkiemelkedőbb vármegye a vadászatot illetően, de a térségben is több tízezer őz él. Sipos Zoltán szerint, ha találkozunk eggyel, inkább a lassabb haladást vagy a megállást válasszuk, mint a reflektorral való villogtatást vagy a dudálást.

– Kapható az úgynevezett vadriasztó, amit fel lehet szerelni az autó elejére. Mi, emberek nem is halljuk, de a vad meghallja és odébbáll. Ha mégis megtörténik a baj, azonnal szólni kell a rendőrségnek, akik értesítik a területileg illetékes vadásztársaságot, majd a vadőrrel közösen felmérik a két fél kárát. Hiszen nemcsak a volán mögött ülőnek okoz kárt a baleset, hanem a vadásztársaságnak is, így a jármű és az állat kilövési, valamint húsának értékét egymás között szokták megtéríteni a felek. Egy őz értéke elérheti akár az egymillió forintot is. Ha nincs megegyezés, kártérítési pert is lehet indítani – tette hozzá a szakember.

Rendszeresen osztanak a rendőrség munkatársai vadriasztókat az autósoknak az üzekedési időszakban.

Forrás: Kisalföld-archívum

A mai napig előfordul, hogy az állat elütése után illegálisan elviszik a vadat, ami viszont bűncselekménynek, lopásnak minősül.

A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai – hasznos tanácsok mellett – vadriasztó síppal rendszeresen megajándékozzák az úton lévőket az őznász idején.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra hívja fel a járművezetők figyelmét, hogy nappal is, erdők, mezőgazdasági területek melletti füves, bokros részeken fokozottan figyeljenek az út mindkét oldalára, ha vad kerül eléjük, vészfékezzenek, ne rántsák el a kormányt. – Az őzelütések a legtöbb esetben az állat sérülésével, elpusztulásával járnak, míg a gépkocsiban anyagi kár keletkezik, a motorosok védtelenebbek az autósokhoz képest – közölte a hatóság.