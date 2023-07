"Természetesen az szemet kápráztató naplementéért mennem is kell. Minden este Hédervárról kerékpározok át a szomszéd településre: Lipótra, ahol megörökítem ezt a szemet kápráztató jelenséget, amely egyszerűen megunhatatlan. A Szigetköz az a térség, amelyet végig is kerékpározhatunk, amely során felfedezhetjük hazánk legnagyobb szigetének természeti és légköri látványosságait, így a naplementét is" - tette hozzá Tudósítónk.

Deák István természetesen fotókat is küldött.