A Szigetközi Természetfotós Egyesület első kiállítását egy évvel ezelőtt tekinthették meg az érdeklődők. Akkor is a Flesch-központ adott helyet a munkáknak mint új egyesület első megjelenésének. Akkor 12 taggal, 24 fényképpel, egy galériában szerepeltek. Egy év múlva az egyesület hatodik kiállítását ismételten a Flesch-központ fogadta.

– Most már 19 kiállító 38 fényképe lóg a falon két galériában. A nagy meleg ellenére szép számmal jelentek meg a megnyitón is. Ezek mind olyan számok, amikre büszkék lehetünk. További büszkeség, hogy tagjaink sikeresen szerepelnek az ország legnívósabb természetfotó-pályázatán, a NaturArt rendezte Az Év Természetfotósa pályázaton. Mihályi Dani tavaly az ifjúsági kategóriában a legjobbak között volt a falon. Az idei pályázaton pedig két tagunk fényképe is bekerült az ország 100 legjobbnak választott természetfotói közé: Herczeg Péter és Haszonits Zoltán szigetközi fényképe lesz a Magyar Természettudományi Múzeum falán megtekinthető.

A Szigetközi Természetfotós Egyesület újabb anyaggal mutatkozik be a Flesch-központban. Fotó: Lengyel Zsolt

Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Kívánom, hogy maradjon meg ez az irány, mind a fotósok produkálásában, mind a látogatók számában – osztotta meg gondolatait a Kisalfölddel Meszlényi Gergő, az egyesület elnöke. Kiemelte: a Szigetközi Természetfotós Egyesület közösségformáló céllal jött létre, közös fórumot adva a környékbeli alkotóknak ismerkedésre, információcserére, a szakmai tudás bővítésére és a munkák bemutatására minél több, a természetet és az élővilágot kedvelő ember számára. Fontosnak tartják Szigetköz természeti értékeinek megőrzését, megismertetését a fotózáson keresztül.

A Szigetköz élő értékei című kiállítás július 28-ig tekinthető meg a Flesch-központban.