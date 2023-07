Győrben sétálva az egyik félárnyékban lévő hőmérő 36 fokot mutatott hétfő délután. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, a Belügyminisztérium elrendelte a vörös kódot. E szerint minden szociális intézménynek meg kell nyitnia kapuját, ha a regionális diszpécserszolgálat utcán bajba került, magán segíteni nem tudó emberről kap hírt. Mindenkit fokozott figyelemre szólítanak fel, ha bajba jutott embert látnak, azonnal hívják a 112-t. Győrben nyitvatartási időben bárki behúzódhat a hőség elől a légkondicionált Árkád, pláza, Arrabona Áruház, az ETO Park, a Fehérvár úti Interspar vagy a Királyszék úti Tesco épületébe.

Kadlec Reinhard unokájával hűsöl a hegykői strand medencéjében.

Fotó: Máthé Daniella

Nem csak légkondival hűthetünk

Csütörtök-péntekre várható kis enyhülés a mostani kánikulához képest, de az előrejelzés szerint újra magasba szökik a hőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi Hivatal ajánlása szerint a külső árnyékolók, redőnyök, zsaluk hatékonyabbak, akár 60–70 százalékkal csökkenthetik az ablakon bejövő hősugárzást. Mossunk fel gyakrabban, ha tehetjük, nedvesítsük be a függönyöket is. Az otthon hűtése mellett a munkahelyen is különleges intézkedéseket igényel a nagy meleg.

Hőségriasztás idején a valódi felfrissülés élményét adják a párakapuk és szökőkutak.

Fotó: Nagy Gábor

Plusz pihenőidő és védőital is jár a dolgozóknak

Huszonnégy fok – ez a kritikus hőmérsékleti határ mind az irodákban, mind szabadtéren. Kevesen tudják, de ha a hőmérséklet meghaladja ezt az értéket, minden órában plusz öt perc pihenő jár a dolgozóknak. Emellett a munkaadónak a dolgozó igénye szerint védőitalt is biztosítania kell, sőt, ennek elfogyasztásához dolgozónként legalább egy pohár is jár.

Az ajánlás szerint a védőitalnak 14–16 fok körüli ivóvíznek kell lennie, vagy ez kiváltható olyan azonos hőmérsékletű, ízesített, alkoholmentes itallal is, amelynek cukortartalma az ital 4 százalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített. Amennyiben ezeket a munkaadó nem teljesíti, a dolgozó megtagadhatja a további munkavégzést. De csak akkor, ha annak folytatása testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Tehát az még önmagában kevés, ha az irodában főnökünk nem ad poharat az italhoz. Azonban ha megfelelő pihenőidő és frissítési lehetőség nélkül kell dolgozni a tűző napon, az már következményeket vonhat maga után. Ilyen esetben a munkavállaló bejelentést tehet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatóságánál.

A kormányhivatal folyamatosan végez munkavédelmi ellenőrzéseket a rendkívüli hőség idején. Kérdésünkre elmondták: a tapasztalatok nagyon pozitívak, csak eseti jelleggel fordul elő szabálytalanság. Ennek oka, hogy közismert előírásokról van szó, a rendelet már több mint 20 éve hatályos.

Szauber Norbert munkája a hőségben sokkal nehezebb.

Fotó: Rákóczy Ádám

A munkát el kell végezni

A közút egyike azon területeknek, ahol elkerülhetetlen, hogy a munkásoknak ne hőségben kelljen dolgozniuk. A szükséges munkálatokat a közlekedés biztonsága érdekében mindenképp el kell végezni, ugyanakkor a rekkenő hőségben különösen veszélyes környezetben kell dolgozni. Ezért a Magyar Közútnál különösen ügyelnek a dolgozók védelmére.

– Hőség esetén minden órában biztosítjuk, hogy a munkatársaink 5–10 percet árnyékban, hűvös helyen pihenhessenek. Emellett biztosítjuk a megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű ivóvizet is – mondta el Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető. – Az úton dolgozó kollégáink számára a leégés ellen megfelelő öltözéket, például UV-védelemmel ellátott szemüveget, nyári sapkát és magas faktorszámú védőkészítményt biztosítunk. Az újabb típusú munkagépeink, útellenőri és brigádszállító autóink klímával szereltek, ami csökkenti a hőség által okozott egészségügyi kockázatot. A munkák szervezésénél és ütemezésénél is törekszünk arra, hogy minél kevesebb legyen ilyenkor a szabadban végzett tevékenység. Ezeket a munkákat a lehetőségekhez képest megpróbáljuk átütemezni, természetesen úgy, hogy a szolgáltatásunk színvonala ezáltal ne csökkenjen.

Életmentő tanácsok a hőségben A hőség különösen nagy veszélyt jelent az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a szív- és érrendszeri betegekre. A legmelegebb órákban – 11 és 15 óra között – ha megtehetik, ne tartózkodjanak a napon. A szabadban tartózkodók bő ruházattal és fényvédő krémmel védjék a bőrüket. Emellett fokozottan figyeljenek a folyadékpótlásra, kerüljék a koffeines, cukros és alkoholos italokat. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet: egy napon hagyott autóban akár 70 Celsius-fok is lehet, ezért ne hagyjunk gyermeket vagy házi kedvencet a gépjárműben! Ha valaki mégis ilyen esetet lát, azonnal hívja a 112-t.





A vízben könnyebb elviselni a kánikulát. Kadlec Reinhard unokájával hűsöl a hegykői strand medencéjében.

Fotó: Máthé Daniella

Ha megfelelő pihenőidő és frissítési lehetőség nélkül kell dolgozni a tűző napon, az már következményeket vonhat maga után.