Fergeteges Burlesque Mosonmagyaróváron

A napokban mutatta be az Attitude Balett Stúdió és az Okay Dance SE a Show me how you Burlesque című produkcióját a Flesch-központban

Fergeteges hangulatot teremtettek a táncosok a Flesch színpadára Mosonmagyaróváron.

Az előadással hatalmas sikert arattak a táncosok, akik közel telt ház előtt szerepelhettek. A közönség az első pillanattól kezdve tapsolt és élvezettel nézte végig az élő zenés, táncos műsort, amelyet légtorna és rúdtánc is színesített, igazi burleszkhangulatban. Huszonöt felnőtt és tizenkilenc gyerek táncos, három légtornász és a zenekart alkotó hat zenész hozott felhőtlen pillanatokat a kulturális központ színpadára. A show-t Horváthné Németh Bia és Soós-Németh Valentina, az Attitude Balett Stúdió oktatói, valamint Papp Rebeka, az Okay Dance SE táncpedagógusa álmodta meg, és ők voltak az összes táncos produkciónak is a koreográfusai. A csapatok fél éve készültek az előadásra, mely a lehető legjobban sikerült, így folytatása is lesz a közeljövőben. Fergeteges hangulatot teremtettek a táncosok a Flesch színpadára Mosonmagyaróváron.

