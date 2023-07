– Ötszáztizenháromezer forintnál tart a gyűjtés, majdnem a felénél járnak tehát ez pedig harminchat ember adományából érkezett –mondta lapunk kérdésére Dr. Tamásné Bese Nóra a Bethesda kórház társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója. – Szép szám azt gondolom. A fiúkkal együtt találtuk ki, hogy olyan kisgyerekekre szeretnénk felhívni a figyelmet az utukkal, akik a mozgásukban korlátozottak akár baleset, vagy idegrendszeri károsodás miatt, akik heteket, hónapokat töltenek benn, mire visszanyerik funkcióikat. Itt minden kis fejlődés óriási életminőség változást jelent. Vannak itt kómából ébredt, vagy súlyosan megégett gyerekek is, vagy olyanok, akik akár itt tanulnak újra járni.

Az ő mozgatásuk és fürdetésük komoly ápolási kihívás, ebben nyújt segítséget a fürdetőágy és a speciális mérleg. – Ez a két eszköz régi vágya az ott dolgozó ápolónak. A fiúk tehát olyan gyerekekre hívják fel a figyelmet a mozgásukkal, akiknek a mozgás egy álom.

Amellett, hogy Pannonhalmán végzett orvos kapcsolat is adódott az adományok céljának kiválasztásakor fontos volt a fiúk számára az, hogy átlátható helyre kerüljön a pénz, azaz követhető legyen az összeg felhasználása. Dr. Tamásné Bese Nóra véleménye szerint a mai erős inflációs helyzetben kihívás és nem evidens dolog kérni embereket arra hogy szánjanak pénzt segítésre, ezért különösen is hálásak a fiúknak és azoknak, akik rajtuk keresztül adakoznak. A fiúk egyik közösségi médiás posztukban úgy fogalmaztak: ha mindenki, aki követi a kalandjaikat egy fagyi árát átutalná, egyből össze is gyűlne az összeg.

A negyvennapos kerékpáros zarándoklat a defektek mellett több kalandot is rejteget, volt hogy rögtönözve kellett új szállás után nézniük a fiúknak, volt hogy útvonalat módosítottak, így azt mondják az eredetileg tervezett 3800 kilométer helyett valószínűleg a négyezret is meg fogja haladni a megtett kilométerek száma. Sajnos Bódy Ágostonnak egy időre abba kellett hagynia a tekerést térde és kimerültsége miatt, de azt remélik hamar újra újra csatlakozhat. A Franciaországi Toulouse környékén járnak.

Ha szeretné támogatni a fiúk jótékony célját, vagy figyelemmel követné merre járnak, megteheti a honlapon, ahova imaszándékokat is szívesen várnak.