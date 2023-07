Az Értéktár Bizottság által létrehozott tárlat a város tizenhét értékét mutatja meg három oldalú állványokon. A kiállított elemeken megtalálható többek között a Győr-Nádorvárosi Evangélikus templom, az egykori győri ágyúgyárhoz tartozó megfigyelőállások, a győri vaskakas legendája, a győri bélyeges téglák, az Insula Lutherana épületegyüttes, a szitásdombi fűvészkert és a győrszentiváni tölgyes erdő is.

Szeles Szabolcs alpolgármester, a Győri Értéktár Bizottság elnöke az eseményen hangsúlyozta: folyamatosan várják a győriektől a felterjesztéseket a bizottság elé. Beszédében elmondta: a bizottság azt is szeretné, hogy az Insula Lutherana épületegyüttes – ami ezen a kiállításon is szerepel – a jövőben a megyerikumok közé is bekerülne, vagy akár, magasabb kategóriába sorolt értékek közé is.

Sík Sándor a körzet önkormányzati képviselője kiemelte: nagy öröm, hogy a most bemutatott tárlat egyik eleme a győrszentiváni tölgyes erdő.