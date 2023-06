A Széchenyi István Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjában minikonferencia-sorozat kezdődött idén „Nők a családban, társadalomban, tudományban” címmel. A programok vendégei olyan nők, akik szakmai sikereikkel, eltökéltségükkel sokak példaképei lehetnek. Az első, januári rendezvényen a távmunka jelentette kihívások és tapasztalatok voltak a fókuszban, majd februárban az intézmény videóüzenetet tett közzé a „nők és lányok a tudományban” világnaphoz kapcsolódóan. Márciusban a nők és a fiatalok munkaerőpiaci lehetőségei, áprilisban a kreativitás és az innováció kerültek terítékre, míg a legutóbbi rendezvény címe a „Család: erő és hivatás” volt, amelyen elismert szakemberek – akik karrierjük mellett valamennyien anyák is – beszéltek a magyar családpolitikáról, a tradíciók folyamatosságáról, a család és a munka egyensúlyáról, valamint arról, mit jelent számukra a család.

Szép számú érdeklő volt kíváncsi a minikonferenciára. Fotó: Sándor Emese - SZE

Az eseményen Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke – aki 13 éve foglalkozik családpolitikával – pozitívumként említette, hogy 2010 óta megváltozott a szemlélet, és ma már divatos nagycsaládban élni. Szerinte az első gyermek vállalásáig a legnehezebb eljutni, amit az énközpontúság és a digitalizáció is nehezít. „Nem véletlen, hogy ma a nők az első gyermeküket átlagosan huszonkilenc éves korukban szülik, míg a kétezres évek végén még huszonöt évesen” – jegyezte meg. Hozzátette, hogy manapság nem könnyű jó anyának, apának lenni, mert míg régen csak szeretni kellett a gyermekeket és példát mutatni nekik, most olyasmitől is védeni kell őket, amit mi magunk sem ismerünk elég jól, hiszen a digitális világban követhetetlenül gyorsan változik minden. A koronavírus-járvány által kikényszerített digitális jelenlét növekedésének hatására ugyanakkor a szülők tudatosabbakká váltak. Végezetül beszámolt intézetük kutatásáról, amely szerint boldogabbak azok az emberek, akiknek valódi társas kapcsolataik vannak, amiben a családnak meghatározó a szerepe.

Molnár-Bánffy Kata, a Salt Communications és a Képmás Kiadó vezetője kifejtette: a család érték, egyfajta evidencia, és talán éppen ezért korábban nem beszéltünk róla eleget. Ma már sokat szó esik politikai kontextusban a családról, ami viszont sokaknak ijesztő lehet – ezért fontos, hogy civilek és szakemberek egyfajta hitelesítő tényezőként erősítsék a családról szóló párbeszédet. Ennek a Képmás Magazin egy kiemelt platformja lehet. Molnár-Bánffy Kata – aki a Média a Családért Alapítvány kuratóriumának tagjaként, a Mol Új Európa Alapítványának egyik alapítójaként, a kolozsvári A Közösségért Alapítvány alelnökeként, valamint a szintén kolozsvári Carola Egyesület ügyvezetőjeként jelentős civil szervezeti tevékenységet végez – hangsúlyozta, hogy rendkívül fontosnak tartja a nagycsaládokat, mert ezekben könnyű rezilienssé (azaz a változásokhoz könnyen alkalmazkodóvá) válni. Kiemelte, hogy a szülői felelősségvállalás nem bagatellizálható el, hitelesnek kell lenni minden pillanatban, ugyanakkor „irgalommal” kell lennünk magunk és szülőtársaink iránt, hiszen korántsem tudunk tökéletes szülei lenni az új nemzedékeknek.

A program lehetőséget adott kötetlen eszmecserére is. Fotó: Sándor Emese - SZE

Király Nóra, több civil szervezet, egyesület – a Fiatal Családosok Klubja, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Gazdagréti Összefogás Egyesület – alapító tagja maga is nagycsaládból származóként kifejtette: a mai fiatalok közül is sokan szeretnének nagycsaládot, csak nem biztos, hogy eljutnak a gyermekvállalásig, mert például ellene hatnak az európai trendek, az individuális boldogságra törekvés. Szerinte az anyák sokszor zsonglőrködni kényszerülnek az idővel, de el kell érni, hogy a nőknek ne kelljen választaniuk a munka és a család között. Hangsúlyozta: ezért is fontos a kormányzat és a civil szervezetek tevékenysége, így például az, hogy az állam támogatja az atipikus foglalkoztatási formákat.

Badacsonyi-Kovács Nikoletta, a 2018-ban és 2021-ben az International Hospitality Awards legjobb Ethno Hotel díját elnyert zalacsányi Pálos Resort egyik megálmodója és tulajdonosa, a Széchenyi István Egyetem egykori diákja a türelem, a sok beszélgetés, a példaadás és egymás segítésének fontossága mellett úgy fogalmazott: a munka ugyan lényeges, de hozzá a lelki támogatást a gyerekektől kapjuk, ezért egyértelműen van értelme a gyermekvállalásnak. Úgy vélte, a család egyensúlya szempontjából a nagyszülők szeretetükkel, maximális figyelmükkel biztos hátteret jelenthetnek.