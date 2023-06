Az Iváni Vágtát július 1-jén rendezik meg a Lovas Majorban, amit az Iváni Lóbarátok Egyesület és Iván Község Önkormányzata közösen szervez. A futamokon részt vevő versenyzők közül az első három helyezett pénzjutalomban részesül, a futamok felvezetését pedig a Soproni Hadijátszó és Baráti Kör lovas huszárai biztosítják.

A családbarát rendezvény, ahol minden korosztálynak készülnek szórakoztató programokkal, 12 órakor kezdődik a megnyitóval, majd indulnak a kishuszár-előfutamok, aztán a felnőttek következnek. A rendezvény alatt bemutatót tart többek között a Nyugat Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományőrző Egyesület, a Dénesmajor Lovasklub és a Széplak Lovasudvar. Mindezek mellett lesz légtorna- és néptáncbemutató is. 18 órától tartják meg az iváni elővágta döntőit. A díjátadó 18.30-tól lesz.

A szervezők a gyermekeknek kézműves-foglalkozásokkal, ugrálóvárral, arcfestéssel is készülnek, valamint finomságokkal is megtölthetik a hasukat a jelenlévők. A helyszínen büfé is üzemel majd, ahol az Iváni Lóbarátok Egyesületet is támogathatják majd a kihelyezett adománygyűjtő dobozokban elhelyezett összegekkel.