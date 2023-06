A győri vásárcsarnokban most friss szegfűgombát kaphatunk és ezt érdemes keresgélnünk is. Alexy György gombaszakértő elmondta, hogy ennek a fajtának a titka a művelésből kivont föld.

– Érintetlen réten, kaszálón nő, ha egyszer is felássák, beszántják a földet, akkor a micélium sérül, és majd talán csak tíz év múlva lesz rajta újra. De nem ritka, itt a Krúdy-iskola nyárfásából is hoztak egy marékkal és töltések oldalában is találni. A szegfűgomba micéliuma ciánt termel, azért nő boszorkánygyűrűben, mert kiirtja maga előtt azokat a füveket, amiket nem szeret. A jellegzetes szegfűszeges illatán érezni is halványan a mandulát, de ciántartalma nincs, biztonsággal fogyasztható.

– A magyar gombák elsősorban nyár végén, ősszel nőnek. Győrben most sok a szegfűgomba. Elkezdődött a vargányaszezon is, de az más területen: meleg völgyek, fiatal tölgyesek környékén indult el Zalában, Somogyban vagy az Őrségben.

Bakom Zoltánné férjével szokta járni az erdőt és örülnek, ha ilyen szép terméssel térnek haza.

A most aktuális szegfűgombát egyébként literre mérik, 1400–1500 forint fél liter. – Van ugyanis, aki úgy trükközik a gombával, hogy beáztatja, megzuhanyoztatja, hogy súlya legyen. Ezért adjuk inkább térfogatra, mint súlyra. A vargányának egyelőre 4000 Ft kilója, de nagyon változó területenként és az idő függvényében.

Alexy György azt mondja, a vizsgálatnál a szakértő nem engedheti meg magának a legkisebb bizonytalanságot sem.

– Múltkor hoztak egy nagy halom gombát, egyetlenegy szem susulyka volt benne, de az az egy elég lett volna a bajhoz. Minden szemet át kell nézni. El kell venni a vevőtől, átnézni szemenként és úgy adni vissza, ami jó. Tavaly zsákszám dobtam ki a mérgezőket. Ezeket elkülönítjük, levegyszerezzük, lehipózzuk és apróra tapossuk, nehogy eszébe jusson kikukázni valakinek.

Győrben a vásárcsarnokban szerdán, pénteken és szombaton délelőtt van lehetőség ellenőriztetni a szedett gombát. Felvételünkön Alexy György gombaszakértő.

Fotó: Bella Violetta

A sok eső sok gombát jelent, ősszel sor szokott állni a standja előtt.

– Rendesen elfáradok olyankor, mert a gombaszedők is sokszor könyvből okosodnak ki és nem mindig hiszik el nekem, hogy mérgező. Azért mikor a veszekedőket megkérdem, hogy akkor akarja-e megkóstolni, általában inukba száll a bátorságuk.

Szerencsére nem tud gombamérgezéses esetről, az egész országban is elvétve fordul elő.

– Nálunk van szakértői hálózat, a lista megtalálható névvel, címmel, telefonszámmal a Nébih oldalán. Ebben egyedülállóak vagyunk Európában. Svájcban a gyógyszerész nézi meg, de a gyógyszertár vagy nyitva van, vagy nincs. A gombavizsgálat ingyenes, de kitettem egy csuprot neurológiai gyermekbetegségek gyógyításának céljára, gondoltam, ha valaki szeretne valamit adni, azt ide tegye. Ha öt forintot, akkor annyit.

A győri Alexy Györgynek a mikológia a harmadik diplomája, ami úgy mondja, komoly kihívás elé állította.

– Félig száradt, hiányos gombákból kellett kétszázat beazonosítani, egyetlen tévedés esetén sikertelen a vizsga. Mellényúlni nem lehet. Lehet bizonytalan egy szakértő, mivel 200.000-féle gomba van, de inkább elvesszük azt, amiben nem vagyunk biztosak. Ki tudna úgy aludni, ha visszaadja és nincs meggyőződve róla?

Mivel vendéglátásban dolgozott, nemcsak árul és vizsgál, de tanácsokkal is ellátja a vásárlókat az eltarthatósággal vagy a gombák feldolgozásával kapcsolatban.

– Nyugaton sokkal jobban ismerik és eszik a gombákat, nekünk nincs benne komoly kultúránk. Pedig egy termesztett csiperke és egy vadon termő között ízanyagban jelentős különbség van. Szoktuk mondani, hogy a termesztett azt eszik, amit kap, a természetben pedig a gomba maga válogat.