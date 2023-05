Szombaton a Flesch Központ és a Példa Egyesület összefogásával rendezték meg a Városi Gyereknap és III. Példás Sport- és Egészségnap programot.

A Flesch Központhoz igazi színes kavalkáddal várták a kilátogató családokat. A gyerekeket a pünkösdi hagyományokba a Lajta Néptánc Egyesület vezette be. A pünkösdi király választás mellett népi játszóház, kézművesfoglalkozás, lovaskocsizás, papírszínház, arcfestés, finom falatok fogadták az érkezőket.

A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért harmadszorra hívta meg a mosonmagyaróvári sport- és táncegyesületeket, hogy mutatkozzanak be a nagyközönség előtt, népszerűsítve az adott mozgásformát, az egészséges életmódot. A különféle sportágak kipróbálására is lehetősége nyílt a rendezvényre látogatóknak. Az egészséges életmód kapcsán érdekes, interaktív előadások mellett a nap folyamán orvosi, dietetikai, pszichológiai tanácsadást is kérhettek a vendégek ingyenesen, sok-sok ajándékkal a gyerekeknek, köszönhetően a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának.

Fotók a gyereknapról