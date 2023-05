A legtöbb csapattal, összesen tizenhárommal, a Győrújbaráti Önkéntes tűzoltók indultak. A hazai pálya előnyét két csapat élvezhette. A Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy ifi fiú, és egy felnőtt férfi csapattal indult a versenyen.

- Nem olyan rég alakult egyesületként rendkívül nagy élmény volt számunkra a mai nap, főleg mivel az ifi csapatunk még csak szeptemberben alakult, szakkörként. Így ők még viszonylag kezdők voltak, de bennük is buzgott a versenyszellem, Jövőre is mindenképp szeretnénk részt venni, sőt akár további csapatokat is kiállítani – mondta el Kertai Melinda az egyesület parancsnoka.