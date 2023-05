A hét programjáról tartott sajtótájékoztatót szerdán az Árkád bevásárlóközpontban a Győr-Gyárvárosi Baba-Mama Egyesület, dr. Pergel Elza alpolgármester, Róna Bálint Centermanager, Lengyel Mónika a Gézengúz Alapítvány Győri Intézetének vezetője, Hidvégi-Vas Éva Győr-Gyárvárosi Baba-Mama Egyesület elnöke és Bokkon Viktória a Győr-Gyárvárosi Baba-Mama Egyesület tagja.

Nagyon örülök, hogy az idén is helyszíne lehetünk a fesztiválnak, egy különleges programot hoznak az Árkádba a jövő hétre. A fesztivál leglátványosabb eleme most is a babakocsi felvonulás lesz május 21-én vasárnap. Az ötletesen felöltöztetett babakocsik 9.10-kor indulnak a Városház térről az Árkád Bevásárlóközpontba, ahol megnyitót tart dr. Dézsi Csaba András polgármester, a fesztivál fővédnöke, majd a – szögezte le Róna Bálint.

Fotó: Rákóczy Ádám

– Aki először vállal gyermeket sok ismeretlen dologgal találja magát szembe. Itt nem csak az anyukákra gondolok, hiszen az édesapák nélkül nehéz egy jól működő családot fenntartani. Ma már az önkormányzathoz beérkező információk alapján azt mondhatjuk, hogy a férfiak is kiveszik a részüket a kisgyermekek várásában, gondozásában is. A gyermek érkezésének megtervezésétől a kisgyermek kor végéig tartó időszakot öleli át a programsorozat szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel, sportos programokkal, a lehetőségek bemutatásával. Gratulálok a tartalmas programok megszervezéséhez – mondta dr. Pergel Elza alpolgármester.

A Győr-Gyárvárosi Baba-Mama Egyesület képviselői elmondták, hogy szülővé, anyává, apává, családdá válni nagyon rögös út, sokszor találkozunk nehézségekkel. A fesztivál programjai ezek leküzdéséhez próbálnak segítséget adni. Mint elmondták, az idén is több mint 100 programunk lesz az egy hét alatt, melyek nagy részének most is mint az elmúlt évben a központi helyszíne a Famulus Hotel. Szakmai háttérről számos gyógytornász, dúla, az idei évben a Babagenetika Egyesület, az Epelus.hu portál, dr. Fekete Zoltán, a Győri Petz Aladár Egyetemi Oktatókórház Szülészeti Osztályvezetője és többek közt a Széchényi István Egyetem Védőnői tanszéke gondoskodik.

Fotó: Rákóczy Ádám

A szervezők leszögezték, a Győribaba Fesztivál minden programja ingyenes, ami nagyon nagy lehetőség arra, hogy a kisgyerekes családok részt vegyenek rajta.

– A babavárás, a születés csodálatos esemény, de nem minden történik úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Lehet koraszülés vagy nehéz szülés. Ezeknek a családoknak nyújtunk segítséget most már harminc éve vagyunk jelen a városban csecsemő rehabilitációs tevékenységünkkel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felmérés, a fejlesztés, a terápiák minél előbb megkezdődjenek. Egy fejlesztés fiagnózis nélkül nem kezdődhet el. Győrben szerencsések vagyunk, mert erre hangsúlyt tudunk fektetni, egyik erősségünk ez, hiszen egy team veszi körül a családot. A fesztiválon lesz lehetőség tevékenységünket megismerni – állapította meg Lengyel Mónika, a Gézengúz Alapítvány Győri Intézetének vezetője.

A részletes programok a https://gyoribaba.hu/fesztival/, illetve a https://www.facebook.com/gyoribaba oldalon.