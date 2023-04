Háromféle díszítés

– Háromféle tojásdíszítés terjedt el Magyarországon. A legismertebb a batikolás, ami olyan, amit a ruhán is csinálnak. A tojást megírjuk forró méhviaszba mártott írókával, ezután festőlébe tesszük. Amit megviaszolunk, az olyan színű lesz, mint a tojás héja, mert ott nem fogja be a festék. Amikor megszárad, gázláng felett melegítem a tojást, amikor kifényesedik, puha ruhával letörlöm a viaszt. Ettől szép naturfénye lesz.

A másik, nagyon elterjedt tojásdíszítési mód a karcolás volt, de azt régen a férfiak végezték, közülük is inkább a pásztorok. Az előre megfestett tojásra valamilyen éles szerszámmal karcoltak legtöbbször virágmintát. A harmadik elterjedt díszítési mód a levélrátétes. Számomra ez a legnehezebb, mert jól erezett növények levelét kell erősíteni a tojásra, nejlonharisnyával jó szorosan belekötni. Ezután általában hagymahéjba szokták tenni és úgy főzik. Ha jól sikerül, akkor megmarad a tojáson a levélerezete.

A maratáshoz nem kell festék

– A festékek előállítása bonyolult vagy drága, de az egyetlen dolog, amihez nem kell festőlé, az a maratás. Ha a játszóházban hosszabb idő áll rendelkezésre, akkor azt is szoktunk csinálni. Szinte csak barna héjú tojás kapható. Szintelen gyertyaviasz írókával ugyanúgy megrajzolom a mintát, mint a színesnél, csak rajta hagyom a viaszt és ecetes vízbe teszem.

Ahol nem éri viasz a tojást, ott lejön a barna héj, kifehéredik, ahol a viasz volt rajta, ott pedig barna marad. Ez azért jó, mert nem kell hozzá festék. Úgy is lehet maratni, hogy a színesre megfestett tojásra viszem fel a viaszt. Ekkor a maratás után a megírt rész marad színes, a többi pedig fehér lesz – sorolta a hagyományos lehetőségeket a szakember.

Aki azt is elárulta, hogy a tojásfestés tanulásához mindig keményre főtt tojásokat érdemes használni, mert könnyű vele bánni. Ebben az esetben a tojásokat legalább egy órát sós vízben kell főzni, így kis idő után összeszárad benne a tojás és a gáztól nem robban fel, ami egyébként előfordulhat. Kóczánné Ács Szilvia kifújt tojással dolgozik, hiszen az sokáig eltartható.

Kedvelt motívumok

A győri tojásfestő népi iparművész kedvelt motívumai a virágok, amelyek a természet újjászületését jelképezik, de a madarakat, pávát is rajzol. A legkedveltebb szín a piros, de szereti a kékfestő tojásokat is, ahol a kékfestő minták köszönnek vissza. Legszebb munkái között áttört tojásokat is láthattunk, amit főleg lúdtojásból készít, s van, amibe még höveji hímzés is került.

Napjainkban a hagyományos technikák mellett szinte már minden tojás díszítéssel találkozhatunk, az alkotásoknak csak a képzelet szab határt. Festéssel, matricázással, nemezeléssel, akvarell, mozaik technikával, szalagokkal vagy szalvétával, fonalakkal, melegíthető gyurmával, gyöngyfűzéssel díszíthetjük a tojásokat, amelyek otthonunk díszei, vagy kedves ajándék is lehet.

