A mosonmagyaróvári Horváth Imre neve immár összeforrt a jótékonysági horgászversenyekkel. Több szervezetnek kér ebben a formában támogatást évről évre: a Szent Kristóf-mentőalapítvány javára másodszor rendezett jótékonysági megmérettetést a múlt hétvégén, amelynek ezúttal a halászi Öreg Csuka horgásztó szolgált helyszínéül.

– Egymillió-huszonkétezer forint gyűlt össze, adva a feladat, hogy ezt a szintet tartani is tudjuk – osztotta meg örömét és reményeit Horváth Imre.

Az Autóház-Barta Kft. a felkérésre, hogy főszponzorként álljon az ügy mellé, azonnal igent mondott és szorgos helyi vállalkozókat gyűjtött maga mellé, akik több tucat tombolaajándékot, pénzbeli és egyéb felajánlást tettek.

Horváth Imre arról is beszámolt, hogy a Suzuki Autóház-Barta Kft. Mosonmagyaróvár jótékonysági horgászversenyen főzőversenyt is hirdettek. Jómaga Heveder Zoltán mesterszakáccsal és Bányácski Zsolttal, az Aranyablak Kft. ügyvezetőjével alkotta a zsűrit. A Szent Kristóf Mosonmagyaróvár és Kistérsége Közhasznú Mentőalapítvány vargányás sertéspörköltje sikerült a legfinomabbra, az első hely mellett a különdíjat is kiérdemelve. Bali Zoltán halászlével, a Dudu Taxi & Transzfer csülkös babgulyással, Ábrahám Lajos szarvaspörkölttel készült.

A horgászversenyen gyerek kategóriában Bali Kiki győzedelmeskedett, ifi kategóriában Pécskai Zalán, női kategóriában pedig Ifjú Enikő.

Az A szektorban Gombos Zsolt, a B szektorban ifj. Pribánszky József, a C szektorban Nagy Károly fogta a legnagyobb mennyiségű halat (ő lett az abszolút győztes), a legnagyobb hal Juhász Arnold horgára akadt.

– Hálásak vagyunk a főszervezőnek, Horváth Imrének, a harminckilenc horgásznak és a támogatóknak, hogy ilyen szép összeg gyűlt össze. Ez is jelzi, hogy fontosak vagyunk az itt élők számára – emelte ki érdeklődésünkre Medvácz Péter, a mentőalapítvány kuratóriumi tagja. Mint elmondta, a mosonmagyaróvári mentőállomás és a mentőautók jól felszereltek az alapítványi segítségnek köszönhetően is. A mostani támogatásból a kocsiknak egy fedett beállót és egy zárt, fedett biciklibeállót készítenek, a kivitelező fél áron végzi el a munkát támogatásként.