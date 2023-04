A téli disznóvágások után húsvétkor kerül az asztalra a sonka. A tojással és a báránnyal ellentétben ennek a húsfélének nincs vallásos szimbolikája, a hosszú eltarthatósága és a jó minősége miatt lett az ünnep szimbolikus étele. Ilyenkor a hentesek forgalma is megnő, a győri vásárcsarnokban is több üzlet széles választékban kínálja húsvét előtt. A sonka mellett azonban a bárányhúst is keresik.

Azt tapasztaljuk, hogy árérzékenyebbek a vásárlók, mint korábban, emiatt a piac kissé visszaszorult

– mondta el lapunknak Széles Zoltán, a Széles Húsüzlet ügyvezetője. – Továbbra is vannak, akik a minőséget keresik. Vásárlóként érdemes megkérdezni az eladót a termék beltartalmáról, vagy megnézni a húson lévő címkét.

– A hagyományosan készült sonka összetevőiben bőrös sertéscomb és só szerepel, lehet benne esetleg nátrium-nitrit. A saját termékeinket mi is sózással készítjük. A címkéről az is kiderül, hogy az adott termék füstöléssel vagy csak füstaromával készült-e – részletezte Széles Zoltán, a Széles Húsüzlet ügyvezetője. Elmondta: pár hónapja a sertésárak jelentősen emelkedtek, de a sonkák esetében húsvét előtt nem várható újabb drágulás. Más hentesáruknál is lassult az áremelkedés.

– A sonka mellett a bárány és a birkahús az, amit többen keresnek. Utóbbi az év többi részében nem nagyon fogy. Ez jelentős változás, mivel 15–20 éve még folyamatosan ott volt a kínálatunkban, most már az ünnep körül is csökkenő keresletet tapasztalunk.

Széles Zoltán elmondta: a győri vásárcsarnokban 2800 és 5000 forint között találni sonkát, amiből az utóbbit tartja reálisnak, szerinte az olcsóbb esetén felmerül a gyanú, hogy miből van. – A bárányhús ára pedig tavaly óta jelentősen nőtt, 6800 forintért kínálják kilóját a friss pecsenyebáránynak, 1500–2000 forinttal drágábban, mint tavaly. Ez is csak akkor igaz, ha fél bárányról beszélünk, de ha már negyedelni kell, akkor az 5-ről 27 százalékosra ugró áfakulcs miatt 8500 forintra emelkedik a bárányhús kilónkénti ára.

Sopronban is a minőségi termékek a népszerűbbek.

– Az alapanyagár sajnos a tavalyi év végéhez képest emelkedett, illetve az energia is drágult. Ezt mi is megérezzük, de ennek csak töredékével nőttek a termékeink árai. Viszont a minőségen nem akartunk változtatni, és csak reménykedünk abban, hogy még így is elviszik a vásárlók azt a mennyiséget, amit eddig megszoktunk – mondta el Horváth Tamás, a Sódér Húsfeldolgozó Kft. ügyvezetője. Hozzátette, a húsvéti sonkákból a húsfeldolgozójukban a megszokott és hagyományos termékeket készítik, mint comb, lapocka csonttal és anélkül, tarja és csülök.

A soproni Sódér Húsfeldolgozó Kft.-nél minden évben hasonló mértékben keresik a húsvéti sonkát. Felvételünkön Horváth Tamás mutat az általuk kínált termékekből néhányat - Fotó: Máthé Daniella

– A választékunk minden évben hasonló. Négyezer forint körül van a húsvéti sonka ára, ami magasabb, mint tavaly. A tizenöt éves tapasztalatom alapján nem változott a kereslet, reméljük, hogy idén is hasonlóan alakul – részletezte Horváth Tamás.