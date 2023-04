A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár gyermekrészlegén április 14-én 16:30-tól olvasói flashmob várja a fiatalokat, a könyvtárosok azt kérik, hogy minden résztvevő hozzon magával egy plédet és a kedvenc könyvét, amiből aztán felolvasást tartanak. A program része egy könyves „vakrandi” is.

A felnőtt és a gyermek részlegen egyaránt ingyenes lesz ezen a napon a beiratkozás, az intézmény nyitvatartási idejében, vagyis 9 és 18 óra között.

Turiné Kiss Adrienn, a Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatóhelyettese elmondta, hogy a beiratkozáshoz nincs másra szükség, mint egy személyigazolványra és egy lakcímkártyára. Örülnek annak, ha olvasóik megosztják velük e-mail címüket is, hiszen a rendszerük automatikus figyelmeztetést küld a kölcsönzési határidő lejártáról.

„16 év alatt és 70 év felett egyébként is ingyenes a beiratkozás, illetve kedvezményes a GYED-en és GYES-en lévőknek, valamint azoknak a nyugdíjasoknak, akik még nem töltötték be a 70. életévüket. Január elsejétől a beiratkozási díjba beépítettük a DVD kölcsönzés díját is, ami korábban 800 Ft volt. A DVD-ket a folyóiratos részben, a szabadpolcon helyeztük el, én arra bíztatok mindenkit, hogy használja ki ezt a lehetőséget is, és válogasson a DVD között. Pénteken ingyenes lesz a beiratkozás, illetve kedvezünk a már beiratkozott tagjainknak is, hiszen ha lejár a tagságijuk, akkor azt most díjmentesen meghosszabbíthatják” – tudtuk meg Turiné Kiss Adrienntől.

Az igazgatóhelyettes hozzátette, hogy az ország bármely pontjáról és a határon túlról is beiratkozhatnak hozzájuk. Kínálatuk lépést tart a könyvesboltokéival, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb olvasnivalót a Jókai Mór Könyvtárban.