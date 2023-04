Februárban kétgyermekes család otthona vált a tűz martalékává Győrzámolyon. Vöröséket lapunk is segítette a Jóakarat hídján keresztül, azóta is sokan gyűjtenek a családnak: az önkormányzat mellett jótékonysági disznóölést rendezett nekik a sportegyesület és a teniszbál tombolabevétele is őket támogatta a talpra állásban.

Vörös Géza és élettársa, Marics Edina régóta élnek a településen, a Béke utcában nevelik két gyermeküket, a tizenhárom éves Bálintot és a tizenöt éves Dávidot. Géza falugondnoki feladatokat lát el a faluban, Edina a helyi sportcsarnokban gondnok. A családfő lélekjelenlétének köszönhetően nem történt nagyobb tragédia: mindenki el tudta hagyni az égő házat, bár Géza még visszament és kihozott négy gázpalackot az akkor már füsttel telített épületből.

Még aznap sokan segítettek a családnak, a faluban azonnal gyűjtés kezdődött. Sorra érkeztek a felajánlott ruhák, és némi élelmiszer. Ruhákból annyi gyűlt össze, hogy azokat később bolhapiacon értékesítették, ennek teljes bevételét is a család kapta. Az önkormányzat szervezésében a helyi alapítványhoz érkeztek felajánlások, és a hivatal aulájában gyűjtődobozt is kihelyeztek.

– Eddig körülbelül hétmillió forint jött össze. Továbbra sem engedjük el a család kezét. A romeltakarítás megtörtént, vállalkozói segítséggel díjtalanul szállították el a törmeléket a telekről. Konténerházat szeretnénk biztosítani a családnak, ami körülbelül tízmillió forintba kerülne, ezért folytatódik a gyűjtés, hogy meglegyen ez a forrás – fogalmazott lapunknak Pulai Nikoletta, a falu polgármestere.

Tombolával, jótékonysági böllérfesztivállal, fánksütéssel is segítették már a családot

A győrzámolyi teniszezők is segítettek. A helyi teniszklub a tűzeset estéjén tartotta hagyományos jótékonysági bálját. A szervezők az itt összegyűlt tombolabevételt évről évre fiatal tehetségek támogatására fordítják, most azonban másképp döntöttek.

– A szomorú hír hallatán nem volt kérdés számunkra, hogy a bevételt a tűzvész sújtotta családnak adjuk át, mivel jól ismerjük őket. Számos edzésünk a sportcsarnokban van, ahol az édesanya a gondnok, és nap mint nap találkozunk vele. A tombolabevétel körülbelül 150 ezer forintot jelent, ezt kapja meg a család az önkormányzaton keresztül. Bízunk benne, hogy ezzel az összeggel is segítjük őket – mondta el Karácsony Róbert, a Győrzámolyi KTC Tennis Club egyik üzemeltetője.

A községben március 11-én rendezték meg a jótékonysági Sángli Gyöpi Böllérfesztivált, amelyet a Győrzámolyi Sport Egyesület szervezett tagjaikkal, sportbarátokkal, szurkolókkal. A már hagyománynak számító eseményt idén is nagy siker övezte, mintegy 1500 ember fordult meg a fűtött sátor alatt és élvezte a kulturális és kulináris élményeket. A kolbásztöltő versenyre rekordszámú jelentkező regisztrált, végül 8 csapat mérhette össze tudását.

– A Mosolyország színjátszó kör tagjai az eseményen fánkot sütöttek, annak bevételét, mintegy 120 ezer forintot kapja meg a család. A sportkör pedig szintén körülbelül ekkora összeggel támogatja a tűzkárosult családot. Minden évben a jótékonyság jegyében szervezzük meg a fesztivált, most őket támogatjuk a bevétel egy részével – mondta el Granát Gábor, a Győrzámolyi SE elnöke.

A tűzkárosult családnak olvasóinkon keresztül a Jóakarat hídja is segített kétszázezer forinttal.