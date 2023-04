Az érdeklődők 16 és 20 óra között pillanthatnak be borlovagrend életébe és tevékenységébe. A SopBorfest névre keresztelt eseményen a szervezők fröccs és borterasszal, harapnivalókkal, valamint a borvidékről és borlovagrendről szóló kiállítással várják a látogatókat, de más programokkal is készülnek - írta a Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesülete.

Bor és borostyánkő címmel a Legio Apollinaris Scarbantiae csapata nem ismeretlen a soproniak előtt: a lelkes, a hagyományőrzők szerepeltek már többek között a Múzeumok Éjszakáján és a Tündérfesztiválon is. Április 29-én 18 órától a soproni Rezonátor társulat tagjainak Fröccs és stand up című előadását mutatják be.