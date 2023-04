„Adj vért, és ments meg három életet!” – jól ismerhetjük ezt a véradásra buzdító mondatot. Kővágó György gyakorolja is buzgón, több mint ötven éve nyújtja karját, amivel egész pontosan 306 emberen segített.

– 1972-ben katona voltam, akkoriban két nap jutalomszabadság járt a véradásért – idézte fel a kezdeteket. Az elköteleződése pedig az egyetem, majd a felnőttléte alatt is megmaradt. – Erre az ember, ha nem is kifelé, de magában büszke. Ez a közösségnek szóló tett, és az abban való fontos részvételnek érzem. A környezetemben ahogy tudom, propagálom, több fiataltól is kaptam már visszajelzést arról, hogy hallgattak a biztatásomra, és elmentek véradásra – mondta Kővágó György, aki dicsérte a győri vérellátó központ dolgozóit, hozzáállását e munkához és az emberekhez.

– A véradást követően pár hétig határozottan érzem, hogy jobb a közérzetem, jobban tudok aludni. Ha ez csak érzet, már akkor is jó. De van ennek még egy jelentős hatása is, egy sérülés vagy nagyobb vérveszteség után könnyebb a vér pótlása a szervezetnek azáltal, hogy a rendszeres véradással aktív állapotban van a vérképző szervünk – jegyezte meg.

Kővágó György a 100-szoros vér­adásra kapott kis ajándékkal.

Ha már szóba elegyedtünk, kitértünk a rábacsanaki bajuszmustra versenyre is. Merthogy a katonaság két téren is változást hozott. Akkor lépett be elsőként a véradók táborába, és azóta van a karakterét meghatározó bajsza is. Néhány éve rendezték meg elsőként a településen a bajuszversenyt, amit idén novemberben a Movember kampányhoz kapcsolódóan ismét szeretnének megtartani.

– Két nagy tábora van a bajuszosoknak: az egyik, aki nyírja, a másik, aki szabadon hagyja nőni. Én az utóbbiak táborát erősítem – mondta mosolyogva Kővágó György, aki a bajuszok kapcsán a majdani rábacsanaki versenyre, a segítés kapcsán pedig a vér­adásra buzdítja az embereket.