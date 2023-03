Tavasszal szeretnék ugyanis az iskolaudvart szebbé, jobban felszereltté tenni a gyerekek örömére. Elindították az Apró Rangadót, melynek az volt a célja, hogy ki-ki a lehetőségeihez mérten aprópénzzel járuljon hozzá a játékhoz.

Alsóban, beleértve a rábaszentandrási iskolát is, illetve felsőben is külön-külön meghirdették a gyűjtést, s a legtöbb pénzt gyűjtő osztály tortát kapott cserébe. A két hét alatt szép kis összeg, több mint 300 ezer forint gyűlt össze. Bebizonyosodott, a sok kicsi sokra megy. Végül az is kiderült, hogy a 2. a és az 5. b osztályok voltak a legeredményesebbek, megkapták nyereményüket, melyet a tanulók jóízűen, közösen fogyasztottak el.