A kosárközösség első terményátadását csütörtökön tartották, ahol a slágertermékek között volt a hegykői zöldség, a helyi liszt és bor, a kecsketejből készült szappan, a kézműves sajtok és mézek.

Az Alpokalja–Fertő táj Vidék Minősége védjegyhálózat által létrehozott honlapon több mint 200 portéka között válogathatnak az érdeklődők, akik találnak még fermentált zöldségeket és gyümölcsöket, kézműves söröket, csiliket, gyógynövényeket, szörpöket és lekvárokat is.

Célegyenesben az egyik vásárlás.

Az Alpokalja–Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2008-ban alakult a Soproni járásban. Küldetése támogatni minden helyi kezdeményezést, melyek között az évek során hálózatok épültek ki és együttműködések jöttek létre, amelyek erősítik a helyi gazdaságot is. Az egyesület 2011 tájékán feltérképezte a térség termelőit, kézműveseit és megalakult a Vidék Minősége védjegyhálózat.

– A kosárközösség önálló kezdeményezés a védjegyhálózaton belül. Az ország különböző pontjain láttuk, hogy bevált a kezdeményezés, miszerint a lakosság egészséges és magas minőségű élelmiszereket vásárolhat termelői áron. A hálózat közel 90 taggal rendelkezik, így lehetőséget láttunk abban, hogy mi is elindítsunk egy kosárközösséget.

A célunk, hogy a vásárlók egy felületen közvetlenül a termelőktől szerezhessenek be mindent – kezdett bele Páliné Keller Csilla, az egyesület munkaszervezeti vezetője. Hozzátette: a kezdeményezés működésébe a nyíregyházi, a somogyi, a vasi és az esztergomi kosárközösségek engedtek bepillantást. Ezek mintájára indították el Sopron térségében is a kezdeményezést.

A kosárközösség első csomagjait Páliné Keller Csilla és Som Brigitta készítette össze. Fotó: Szalay Károly

– A többi közösséggel ellentétben nálunk nemcsak élelmiszer, hanem kézműves művészeink portékái is megtalálhatók a webshopon. Mindez egy kiegészítő kínálat. Úgy gondoltuk, ezek is kapcsolódnak a háztartásokhoz, hiszen egy szép festmény ékes dísze az étkezőnek vagy a kerámiatálak is hasznosak a konyhában – tette hozzá.

– Egyszerű a vásárlás, hiszen az érdeklődő virtuálisan nézelődhet a termékek között, amit a kosarába helyezhet. A webshop folyamatosan nyitva áll a vásárlók előtt, így kedvük szerint válogathatnak. Minden második hét keddjén zárul a kosár. Azt követően a termelőknek egy napjuk van arra, hogy előkészítsék a megvásárolt termékeket és elhozzák hozzánk. Csütörtökön van az átadás napja, amikor a vásárlók Fertőszéplakon, a Széchényi-kastélyban vehetik át az általunk összekészített termékeket – részletezte a munkaszervezeti vezető.