Papp Zoltán egykori levéli polgármester kezdeményezésére indult a hagyományőrző disznóvágás, és immár tizenhatodszor szervezték meg a Sváb háznál. Korábban Weiszdorn László volt a böllér, most Fehér Attila, de a Levél Barátainak Egyesülete több tagja is besegített a munkákba.

– A sváb hagyományokat követve vágjuk a disznót. Régen a nádtetős házak miatt nem pörzsölték, hanem nagy kádban forrázták a sertést, melyet rendfára téve bontottak meg. A véres és a május hurka zsemlével készült, és ezt követjük mi is. Annak is hagyománya volt, hogy reggelire sült vért és resztelt májat fogyasztottak, ezek most sem hiányozhattak – tudtuk meg szombaton reggel Máté Tamásnétól, Levél Barátainak Egyesülete elnökétől.

Este disznótoros vacsorára várják az érdeklődőket a levéli kultúrházba. A véres- és májashurka, sült hús, kolbász mellett évek óta immár húslevest is kínálnak, hiszen az is cél, hogy a sertés minden részét felhasználják.

Természetesen a disznóvágások alkalmával töpörtyű, zsír és szalonna is lesz, amit az egyesület használ fel. A civil szervezet tagjaira ilyenkor egy háromnapos munka vár, hiszen az előkészületek már előtte való nap elkezdődnek. A Levél Barátainak Egyesülete 50 rendes és 38 pártoló tagot számlál, de a hagyományőrző disznóvágás folyamataiba bárki betekinthet a nap folyamán.