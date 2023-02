Az idén „A füstérzékelő életet menthet” címmel olyan alkotásokat várnak, amelyeken az az iskolások a tűzmegelőzés és a tűzvédelem jelentőségét, azon belül is a lakástüzek megelőzésének fontosságát ábrázolják. Az iskolások három korcsoportban, 6-10 éves, 11-14 éves, és 15-18 éves korig pályázhatnak szabadkézi rajzzal vagy egyéb kézműves alkotással, küldhetnek be videót, de írhatnak verset vagy mesét is.

Az alkotásokat április 21-ig lehet benyújtani postán (Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9021 Győr, Munkácsy út 4.), vagy e-mailen ([email protected]), illetve előzetes egyeztetés után személyesen a vármegyei igazgatóságon a korcsoport és kategória megjelölésével.

A területi versenyen első helyezést elért alkotások automatikusan részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait 2023 júniusában Budapesten adják át. Az országos verseny győztesei és különdíjasai értékes nyereményeket kapnak. Az az iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb iskola 2023” címet, és egy valódi tűzoltó-bemutató részese is lesz.