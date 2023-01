A keresztnévválasztásnál van, aki évekkel a csöppség érkezése előtt tudja már, hogy mit szeretne, más még az utolsó hetekben se teljesen biztos benne.

Győr-Moson-Sopron vármegyében 3960 gyermeket anyakönyveztettek 2022-ben, ebből 3027-et a győri anyakönyvi hivatalban.

A kislányok közül 46-an kapták a Hanna nevet, második helyen 45–45 névadással az Anna és a Zoé következik. Ez a három név hosszú évek óta dobogós országos és helyi szinten egyaránt. Utánuk következik a Léna, melyet 37 alkalommal választottak, majd a Sára és a Luca. De sok szülő döntött a Róza, az Emma, a Janka a Bella és a Liza mellett.

A Győr környéken született kisfiúknál hármas holtversenyben az első helyen a Dominik, a Marcell és az Olivér szerepel, mindegyiket 49 alkalommal választották. A tavalyi három legkedveltebb név közül egy sem került idén dobogós helyre, a 2021-es első helyezett Levente a Mátét és a Milánt is megelőzte, ezzel a negyedik helyen landolt. A tavalyi 68 helyett idén 44-en választották ezt a nevet gyermeküknek. Az ötödik a Noel lett, majd a Dániel, a Benedek, a korábban szintén dobogós Zalán, Benett, Botond következett. A 2021-ben második Bence pedig a top 10-ből is kimaradt, 11. lett, 30 gyermek kapta ezt a nevet, csakúgy, mint a Gergőt.

Ritka, különleges neveket is választottak a piciknek. Ezekből is megosztott velünk néhányat – a teljesség igénye nélkül – a győri polgármesteri hivatal anyakönyvi osztálya.

A női keresztnevek közül az Amadea, Enola, Életke, Harmat, Lexa, Mézi, Mita, Peggi, Víta és Zina számított igazán egyedinek. A férfinevek közül pedig az Anasztáz, Bertin, Csenger, Doma, Ében, Kál, Keán, Lóci, Naren és a Zádor.

A soproni anyakönyvi hivatal statisztikái szerint a térségükben 933 születést regisztráltak tavaly. A legnépszerűbb lánynevek itt is a Hanna és a Léna voltak. A fiúknak pedig a Bence és a Dávid nevet választották a legtöbben. Utóbbi új kedvenc, tavaly nem került be az öt legnépszerűbb közé sem.

A bővebb listáról is érdeklődtünk, de kérésünkre a hivatal közölte, sajnos nincs ennél részletesebb statisztikájuk a témában.

Nánik-Szász Júlia és párja Ménfőcsanakon él, sokáig keresték, mire megtalálták az igazit kisfiuk számára.

– Végig szem előtt tartottuk, hogy olyan nevet válasszunk, ami felnőtt korában is megállja a helyét. Egy komolyan vehető keresztnevet szerettünk volna, aminek van aranyos, becézett alakja is – mondta el az édesanya. – Az MTA 2022-es férfikeresztnév-jegyzékét többször is végigolvastuk a nyaralásunk alatt. Végül a Márton mellett döntöttünk, a gyerekszobát már ennek megfelelően kis ludakkal dekoráltuk. Második keresztnevét, a Sándort pedig édesapja után kapta, a férjem és az ő édesapja is ezt a nevet viseli, így szerettük volna továbbvinni ezt a hagyományt.





Fotó: Csapó Balázs