– Mióta horgászik? Hogy került be az életébe a pecázás szeretete?

– A családi indíttatás sokat számít. Én négyéves voltam mindössze, amikor a bátyám először kivitt a vízpartra és adott horgászbotot a kezembe. Az a furcsa, hogy egész életemben a Balatonon pecáztam. Egyszerűen imádom hazánk legnagyobb vízfelületét, és nem is jöhet szóba más helyszín. Van egy nyaralónk a déli parton, Balatonfenyvesen. Kisgyermek- korom óta ott töltöttem három- négy hónapot minden évben. Ezért is szeretem annyira.

– Mindig a bojlis horgászat érdekelte?

– Egyáltalán nem, körülbelül egy éve ragadott magával. Kezdetben a nádi, úszós peca volt a kedvencem, főleg a Balaton miatt. Aztán később, mikor a feederes őrület megjelent hazánkban, akkor én is arra váltottam. Tudtam, hogy a bojlis horgászathoz rengeteg idő és türelem kell. Ezért nem is vágtam bele. Egy évvel ezelőtt azonban kipróbáltam, és azóta szinte nem tudom abbahagyni.



– Mi fogta meg leginkább a behúzós horgászatban?

– Rengeteg élő közvetítést néztem annak idején az IBCC-ről, a Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupáról. Rendszeresen figyelemmel követtem a verseny napjait, amikor több ország legnagyobb pontyhorgászai foglalták el a Balatont. Számomra teljesen elképzelhetetlen volt, hogy húsz, akár harminc kilogrammos példányok is vannak a Balatonban. Aztán elkezdtem összerakni a felszerelést: beszereztem egy gumicsónakot, botokat, új orsókat vásároltam, és persze egy sátor is kellett, ahol az egyhetes horgászataim során tudok majd pihenni.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki kipróbálja magát a bojlis horgászatban? Milyen eszközök, milyen technika szükséges hozzá?

– Eléggé összetett. Egyáltalán nem olyan, mint egy part menti fenekezős horgászat. Én is meglepődtem rajta, hogy milyen kemény és mennyi energiát követel. Kezdetben úgy voltam vele, majd pihenek a sátorban, filmeket nézek, amíg várok a kapásra. A bojlis peca fizikailag és mentálisan is megterhelő. A technika rengeteg felszerelést igényel. Például vegyük a sátort. Abba kellett egy bojlis ágy, amiben lehet pihenni, és a fűtésről is gondoskodni kell, főleg, ha az ember októberben, novemberben is leköltözik egy-egy hétre a Balatonra. Magánál a horgászbotnál érdemes kisebb hosszúságút választani, mert annál előnyösebb. És nem mindegy a damil és az orsó sem. Utóbbiból legalább olyan típust válasszunk, amire akár hatszáz méter damil is ráfér.

– Mire kell figyelnie a bojlis horgásznak? Mit kell figyelembe vennie, mielőtt elkezd valahol horgászni?

– Nagyon fontos a mederviszony feltérképezése. Erre érdemes időt fordítani, és megtalálni az iszapváltókat, kagylópadokat. Sokszor tapogatórudat használunk, de vannak már talajvizsgáló műszerek is, amelyek segíthetnek. Etetéshez használhatunk technikai eszközöket, például etetőhajót, ami GPS-koordináták alapján juttatja el a csalit a horgászat pontos helyére.

– Mi a legjobb ebben a horgászatban? Mekkora halakat sikerült fogni?

– A legjobb, hogy kapitális méretű pontyokat lehet fogni. Ezzel a módszerrel a legkönnyebb megfognod életed halát. Amikor még nem bojliztam, a legnagyobb halam mindössze 5,5 kilogramm volt. Az első alkalommal aztán azonnal sikerült fognom egy 18 kilo- grammos példányt. Azonnal magával rántott a bojlizás. Folyamatosan fogtam a nagyobbnál nagyobb halakat, és tanultam...