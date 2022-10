A keresztes háborúk idején jelentős szerzetesrend volt a templomos lovagok rendje, ami idővel nagy vagyonnal rendelkező hadsereggé fejlődött. Tagjai nemcsak szerzetesek, hanem katonák is voltak, harcoltak a Szentföldért és védték az oda tartó zarándokokat.

A templomosok Magyarországon elsők között Győrben telepedtek meg, a környékén több olyan település található, amelyeket a történeti források egykori templomos birtokként tartanak számon.

– A hagyomány szerint a sokorópátkai Harangozó-hegyen állt hajdan a vörös barátok kolostora – mondja dr. Vehrer Adél néprajzkutató, egyetemi docens, aki a lovagrend történetével kapcsolatos népköltészeti alkotások, illetve népmondák kutatója, a témából írta doktori disszertációját és könyve is jelent meg A harangozó-hegyi vár története a sokorói szájhagyományban címmel.

– Hajdani várukról, alagútjairól, elrejtett kincsekről szólnak a legendák. Van egy olyan mondai motívum is, mely szerint a vörös barátok és meggyilkolt áldozataik kísértetei visszatérnek. Ezt szeretnénk feleleveníteni, így született a kísértetjárás ötlete Sokorópátkán. A rendezvényekkel nem csak a helyiek tudatába sikerült visszacsempészni a barátokat, ugyanis szerte az országból és a határon túlról is jönnek érdeklődők – mesélte dr. Vehrer Adél.

A vörös barátok emlékét őrző történetek életre kelnek a rendezvényeken.

– 2017-ben jött az ötlet, hogy a legendára túrát szervezzünk. Olyan jól sikerült, hogy a várt ötven helyett több mint négyszázan érkeztek – emlékezett vissza a kezdetekre Vass-Odor Melinda, aki 2015-ben került Sokorópátkára művelődésszervezőnek.

Az eseményen segítő helybeliekkel megalakította a Sokorópátkai Nőegyletet, s azóta is együtt önkénteskednek a településen. 2020-ban a nőegylet felhívására megalakult a Vörös Barátok Településeinek Hagyományőrző Szövetsége is. Már nemcsak Sokorópátkán, hanem Győrújbaráton is szerveznek rendezvényt a barátokra emlékezve, ezenfelül a Sokorópátkai Nőegylet Magyar Falu pályázati keretből két alkalommal szervezte meg a Vörös Barátok Napját.

– Győrújbaráton a vörös barátok feltételezett kolostorának pontos helye ismeretlen, létezését azonban leletek – téglaégetés, föld alatti járatok, pincék nyomai, koponyák, csontok és vörös színű ruhadarabok – bizonyítják. Az alagút valószínűleg a szerzetesek nagy- és kisbaráti lakhelyét kötötte össze. A hagyomány szerint a két falurész eredeti neve Kiscsűr és Nagycsűr volt, a vörös barátok beköltözése után lett belőle Kisbarát és Nagybarát – derítette ki kutatásai során dr. Vehrer Adél.

Programok - Kísértetjárta túra indul a vörös barátok nyomában október 22-én 17 órakor Sokorópátkán a sportpályáról. Poharat, lámpát vinni kötelező, gumicsizma időjárás függvényében ajánlott. Az úton kis szellemeket gyűjthetnek a résztvevők, amiért cukorka jár. - Másodszor hívják baráti borzongásra az érdeklődőket október 31-én 15 órakor. Gyülekező: Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9. Bögrét és lámpát mindenki vigyen magával.