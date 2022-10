Az elméleti oktatáson kívül gyakorlatban is része lesz a csatlakozóknak. Nemcsak hasznos információkhoz juthatnak a résztvevők, remélhetőleg minél többen kedvet kapnak a településen működő önkéntes tűzoltó-egyesülethez való csatlakozáshoz, valamint ahhoz, hogy képviseljék az iskolát a témához kapcsolódó versenyeken.

Ha már a rendhagyó külön­óráknál tartunk, a Szili Linkószer Citerazenekar közreműködésével citeraszakkör is indult az intézményben. Már az is megszokottá vált, hogy gyűjtést szerveznek a Győri Állatmenhely számára, ilyenkor évről évre jelentős adomány jön össze. Az állatok világnapja kapcsán fotópályázatot is hirdettek, bármely olyan fényképpel lehetett nevezni, melynek állatok a főszereplői.

Csatlakozva a diáksportnaphoz, a napokban a mozgásé volt a főszerep. Végül, de nem utolsósorban több csapatra bontva rendeztek őszi túrát az iskolásoknak. Közülük is a felsősöknek szánt „falujárót” emelnénk ki. Ennek során a diákok tíz állomásból álló útvonalon keresztül ismerkedtek Szil kulturális és turisztikai szempontból fontos helyeivel.

„Voltak többek között a Zárdamúzeumban, SacraVelóban, a tájházban, Kistatán. Kerestek hősöket, verset írtak, énekeltek, táncoltak, szelfiztek. Szükség volt az ügyességükre, kreativitásukra, meglévő tudásukra és a kitartásukra” – olvasható a beszámolóban.