A Drinóczy-féle Sopron vármegyei leírás, azaz a „Böngészet Sopron megye ismeretéhez” lett megyerikum. Egy vaskos, kéziratos kötetről van szó, amelyet Drinóczy György premontrei szerzetes állított össze 1830 és 1847 között. A kanonok tizenhét éven át járta az akkori Sopron megye településeit, és részletes leírást készített valamennyiről. Helytörténészek, családkutatók, társadalomtudósok, az építészet iránt érdeklődők egyaránt találnak benne érdekes adatokat. Az apátsági levéltárban őrzik az írást, de a rend készül a kiadására.

Szeretnék kiadni

– A Böngészet digitalizálása, elektronikus feldolgozása folyamatban van, ami nem egyszerű feladat – mutatta be a kötetet Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát. – Bízunk benne, hogy sikerül majd forrást is találni a kiadásához, és akkor az érdeklődők nyomtatásban is kezükbe vehetik Drinóczy György művét. Ami egyébként egy kincsesbánya számunkra, óriási munka volt az elkészítése. Részletes leírást ad a vármegye községei­ről, városairól, történelmükről, gazdaságukról, földrajzukról, társadalmukról. Egészen érdekes adatokat is tartalmaz például a térség nemesi házai­ról. Tulajdonképpen csak Drinóczytól értesülhetünk arról, milyen volt akkoriban a nagycenki Széchenyi-kastély, vagy a sopronhorpácsi, de bemutatja a fertődi Esterházy-kastélyt is. Ott a leírás alapján hosszabb ideig vendégeskedett. Olyan településekről is szót ejt, amelyek már nem is léteznek, de a vármegye burgenlandi térségének magyar és német ajkú falvait is megismerhetjük általa – részletezte az apát, hozzátéve: Drinóczy atya alapos kutatást végzett. Ha valahol egyedi ételreceptet vagy népszokást talált, elkészítette a leírásukat.