– Várunk mindenkit, aki szereti az állatokat és szeretne cicát családtagnak befogadni. A macskákat tesztelve, duplán oltva, féregtelenítve, csippel ellátva adjuk örökbe. Azokat az érdeklődőket is szívesen látjuk, akik csak egy kellemes délutánt szeretnének eltölteni, akár gyerekekkel megismertetni a cicák világát, vagy támogatnák mentettjeinket – mondta el lapunknak Bán Zsuzsa, a Győri Puha Praclik Egyesület egyik önkéntes „idimamija”, aki nemcsak az ideiglenes befogadásban jeleskedik, hanem ő az, aki ha fellel egy kolóniát, addig nem nyugszik, amíg az összes cicát nem sikerül ivartalaníttatnia.

– Már gyerekkorom óta nagyon szeretem a macskákat. Nagybátyámnál mindig is voltak állatok, néhány évvel ezelőtt nagyon sok cica született nála. Az ő ivartalanításuk során találtam rá a praclisokra, tőlük kaptam segítséget. Ezáltal megismertem a csapatot és a munkájukat, ekkor már nem is volt kérdés, hogy csatlakozom hozzájuk. Azóta magam is rengeteg állaton segítettem, mind az ivartalanítás megszervezésében, mind a beteg, balesetet szenvedett állatok gondozásában. Idimamiként kiscicákat is gondozok, most is több mint 10 praclist nevelgetek itthon, akik örökbefogadókra várnak. Büszkeséggel tölt el, hogy sok cicát sikerült megmenteni, akik már új otthonaikban, szerető gazdijaikkal élnek – emelte ki Bán Zsuzsa, aki szerint nem lehet elégszer hangsúlyozni az ivartalanítás fontosságát és az állattartással járó felelősséget.

Fotó: Csapó Balázs



Zsuzsa előszeretettel fogadja a környéken élő gyerekeket, akiket bevezet az állattartás rejtelmeibe. – A lurkók legtöbbje már toporzékolva várja ilyenkor, hogy játszhasson a cicákkal. Olyannyira tetszik nekik a munkám, hogy van, aki közülük állatorvos szeretne lenni, vagy tagja az egyesületnek, hogy segítsen a beteg cicákon. Megható ezt hallani a kisgyerekektől. A külföldön élő lányom is rengeteget segít, remélem, hogy a felnövő generáció tagjai a munkánkat látva már felelős állattartók lesznek – fogalmazott.

A Győri Puha Praclik Egyesület – más állatmentő alapítványokhoz hasonlóan – telt házzal működik, rengeteg a szaporulat, amit az önkéntesek alig győznek már gondozni. Az örökbefogadási kedv pedig a korábbi évekhez képest jóval visszaesett. Ezért is szervezik meg első örökbe fogadó napjukat Győrben, amin akár anyagi támogatást vagy adományokat is szívesen fogadnak. Zsuzsa 7–8 mentvényét viszi magával, akiket azonnal örökbe is lehet fogadni, ezért érdemes cicahordozót magukkal vinniük a leendő gazdiknak.