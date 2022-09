Tradíciója van Sopronban a Szüreti Napoknak. A programon szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a borfogyasztás kulturális kikapcsolódás is lehet, amivel a helyi termelők munkáját is támogatják a résztvevők – mondta el Molnár Tibor, a Soproni Borút Egyesület elnöke. Hozzátette, szeretnék elérni, hogy a soproniak ne csak a két városi rendezvény idején támogassák a borászokat évente, hanem az év többi időszakában is a helyi termékeket helyezzék előtérbe.

A Szüreti Napokon mintegy 23 helyi borásszal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, de három napos mulatságon a gasztronómiai élményből sincs hiány az Erzsébet-kertben. Ezúttal is csak talpas üvegpohárban lehet kapni a bort, valamint az alkoholmentes italokat is re-pohárban kínálják majd.

Fotós: Rombai Péter

Az este folyamán pedig az érdeklődök a színpadon néptánc bemutatót tekinhetnek meg, illetve fellép a Four Bones Quartet feat. Szirtes Edina Mókus és a Ferenczy György és a Rackajam. Az éjszakába nyúló jó hangulatról DJ Kondor gondoskodik.

A rendezvény szombaton 10 órakor folytatódik a Tarkabarka Kompániával, ezenkívül fellép a Kenderkóc Énekegyüttes és Citerazenekar, az Ákom-Bákom bábcsoport. Koncertet ad a Strokes Ütőegyüttes, a The Messengers Band és a Zséda akusztik. Az est sztárvendége Szikora Robi és az R-GO lesz, amely 20 órától lép színpadra.

Vasárnap szintén 10 órától várják a kicsiket és a nagyokat az Erzsébet-kertben, ahol délután a Sopron Város Fúvószenekara szórakoztatja a kilátogatókat, akiket a HayDm Street követ, valamint Pataky Attila ad műsort. Dánielfy Gergő és az Utazókkal folytatódik a programsorozat, később Korda György & Balázs Klári lép fel. Az idei Szüreti Napokat DJ Jokó zárja.

Kitelepült a Soproni Vízmű Zrt. is, hogy a csapvízfogyasztást népszerűsítse. A megjelenésükkel a résztvevők figyelmét olyan fontos témákra hívják fel, mint a vízbázisvédelem, a klímaváltozás és a fenntarthatóság.